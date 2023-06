Mulher é encontrada morta em Ibaiti

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta terça-feira (20) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia sido encontrada sem vida. Diante do chamado, os agentes foram até a residência que fica situada ao bairro Cohapar para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com a vítima de 35 anos já sem vida com uma corda envolta a seu pescoço. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

Inicialmente o caso é tratado como suicídio, mas a PC instaurou um inquérito para investigar a morte da vítima.