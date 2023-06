Parque Estadual do Guartelá: Um mergulho na exuberância da natureza que atrai multidões de turistas em 2023

O Parque Estadual do Guartelá, dono do maior cânion em extensão do Brasil e o sexto maior do mundo, tem atraído a atenção de turistas de todo o país. Segundo dados da Secretaria de Turismo do município de Tibagi e da administração do parque, de janeiro a maio de 2023, o parque registrou a visita de quase 10 mil turistas, com a trilha básica sendo a mais procurada pelos visitantes.

No mês de maio, o parque recebeu um total de 1.434 visitantes, sendo 753 mulheres e 681 homens. Os dias mais movimentados foram durante o feriado do dia 1º de maio, com a presença de 309 visitantes, e no dia 07, um domingo. Vale ressaltar que o parque permanece fechado às terças-feiras para serviços de manutenção.

O fluxo de visitantes ao longo dos meses mostrou um crescimento constante, com destaque para janeiro, que registrou o maior número de visitantes do ano até então, totalizando 3.118 turistas. Em fevereiro, foram 1.747, seguido por março, com 1.460, e abril, com 1.918 visitantes.

Entre as cidades que mais contribuíram para o fluxo turístico no mês de maio, Curitiba liderou a lista, com 249 visitantes. Em seguida, Ponta Grossa registrou a presença de 166 turistas, seguido por Maringá com 148, Castro com 139 e Londrina com 135.

O Parque Estadual do Guartelá oferece uma experiência única aos visitantes, com suas trilhas que dão acesso aos três principais pontos do parque. A beleza natural e a imponência do cânion encantam os turistas, que se maravilham com a diversidade da flora e fauna encontradas no local.

Com a crescente procura pelo parque, a cidade de Tibagi, nos Campos Gerais, se destaca como um importante destino turístico na região, oferecendo também outras atrações, como a Rota dos Tropeiros e a gastronomia local.

Para aqueles que desejam explorar o Parque Estadual do Guartelá, é recomendado planejar a visita com antecedência, levando em consideração a capacidade de carga do local e as recomendações de preservação ambiental, garantindo assim uma experiência segura e preservando a riqueza natural desse tesouro paranaense.

Para quem deseja planejar uma visita ao local, o site do parque, https://turismo.tibagi.pr.gov.br/guartela.html, tem mais informações e imagens para uma maior experiência.