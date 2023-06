Carro com placas de Wenceslau Braz capota em Carambeí e deixa duas mulheres feridas

Um acidente ocorrido por volta das 15 horas desta quinta-feira (15) deixou duas mulheres feridas após o veículo em que elas estavam capotar no km 306 da PR-151, em Carambeí. De acordo com informações preliminares, não confirmadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas seriam mãe e filha.

O incidente mobilizou equipes da PRE e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestaram os primeiros socorros às vítimas. A motorista, uma mulher de 27 anos, foi conduzida para o Hospital Universitário Regional (HU-UEPG), enquanto a passageira, de 47 anos, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula, ambas localizadas em Ponta Grossa. Felizmente, ambas apresentavam ferimentos leves.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A PRE não confirmou a identidade das vítimas, mas acredita-se que sejam mãe e filha com base nas informações preliminares.

A Polícia Rodoviária Estadual segue investigando as causas do acidente e mais informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas.