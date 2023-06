Turismo do Paraná cresce 13,7% no primeiro quadrimestre, segundo maior avanço no País

O setor paranaense de turismo tem crescido cada vez mais. A atividade no Paraná evoluiu 13,7% no primeiro quadrimestre deste ano, frente ao mesmo período de 2022, o segundo maior avanço no País, atrás apenas de Minas Gerais (20,4%). O número é maior que o resultado nacional, de 8,4%.Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Especificamente em abril, o crescimento foi de 3,6% no comparativo com o mesmo mês do ano passado, enquanto que na média nacional o aumento foi de apenas 1,4% em relação ao mesmo mês no ano anterior. Além do Paraná, avançaram no setor, no mês, São Paulo (3,6%), Minas Gerais (10,1%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Ceará (0,2%). O número, segundo o IBGE, foi impulsionado pelos ramos de locação de automóveis, restaurantes, hotéis, agências de viagens, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê.

Na variação acumulada em 12 meses, num recorte mais ampliado, o aumento foi de 19,9% no Paraná. Esse é o melhor resultado do Sul: Rio Grande do Sul ficou com 18,6% e Santa Catarina com 19,8%.

Os bons resultados no Paraná foram motivados por uma série de fatores como, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu, que bateram recorde de visitação em abril, recebendo cerca de 150 mil turistas. As visitas nas unidades de conservação do Estado também quase dobraram entre janeiro e abril em relação aos mesmos meses do ano passado, recebendo 209.812 visitantes no período.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior enfatiza que a atividade turística é essencial para a economia do Estado. “O turismo paranaense cresce constantemente, beneficiando diversos empreendimentos e trabalhadores que dependem de atividades como hotelaria, transporte, serviços de guia e alimentação. Isso nos dá muita alegria, porque é a forma mais barata de gerar empregos para a população”, disse.

Ele também ressalta o interesse do Estado em atrair cada vez mais turistas de outros países. “Acabamos de anunciar uma nova rota internacional saindo do Paraná, com voos diretos da Azul entre Curitiba e Montevidéu, no Uruguai . A ampliação das conexões com outros países também demonstra que as companhias aéreas estão confiantes no avanço do setor no Estado”, ressaltou o governador. “Estamos cada vez mais preparados para receber bem os turistas do Brasil e do mundo inteiro”.

O Estado também promove ações para estimular e qualificar o turismo paranaense, como o Encontro de Gestores do Turismo , realizado em Curitiba, que buscou mostrar às pessoas envolvidas com o setor, na esfera pública e privada, as estratégias para fazer com as atividades avancem com qualidade. Outra iniciativa para melhorar a qualificação profissional no setor, é a oferta de 4 mil vagas de cursos profissionalizando , ofertadas gratuitamente à população, em uma parceria do Governo do Estado e em parceria com a Fecomércio-PR e o Senac-PR.

SERVIÇOS–O setor de serviços como um todo registrou aumento de 10,5% de janeiro a abril no Paraná, enquanto o avanço do volume de serviços no Brasil foi de 4,8%.O setor compreende salões de beleza, academias, atividades administrativas, imobiliárias, transporte e alimentação.

Em abril, especificamente, o setor cresceu 8,7%, frente ao mesmo mês do ano anterior, acima do resultado nacional de 2,7%. Já no acumulado em 12 meses, a variação positiva no Paraná foi de 5,9% e no Brasil, de 6,8%.