Obras com recursos do Governo do Estado levam qualidade de vida à população de Pinhais

A parceria entre a Secretaria das Cidades (Secid) e a Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, viabiliza, além de obras, verdadeiras transformações na vida dos moradores e no comércio local. São R$ 13.834.229,43 em execução que garantem o passeio seguro em família, aumento no movimento da pequena loja, mais segurança no trânsito e conforto ao vender de porta em porta.

A maioria deste montante se concentra em oito projetos de pavimentação e de urbanização, com a recuperação ou implantação de asfalto e calçadas, resultado do investimento de R$ 13.486.762,17. Outra ação, para a construção um módulo Meu Campinho, também em andamento, recebeu R$ 374.467,26 para ser viabilizada.

Os recursos foram autorizados pela Secretaria das Cidades via Programa de Transferência Voluntária (PTV), quando os valores não são retornáveis ao Tesouro do Estado, ou por operações de crédito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM).

De acordo com o secretário Eduardo Pimentel, essas ações fazem parte da política do Governo do Estado para criar oportunidades, levar conforto e segurança, e promover as condições para alavancar a vida das pessoas. “São obras que estão em andamento. Essas ações transformam a infraestrutura urbana e, em consequência, melhoram a vida das pessoas. A atenção do Governo com os municípios é permanente. Há muitas outras já concluídas desde o primeiro mandato do governador Ratinho Junior”, afirma.

NA COMUNIDADE– Para João, de cinco anos, a nova calçada do bairro Emiliano Perneta é vista como um parque de diversões a ser desbravado. “Venho muito andar com a minha bicicleta”, diz, ao lado da mãe, a dona de casa Juliana Sovierzoski, moradora na região há 10 anos. “Tudo era muito ruim, não tinha lugar para os pedestres, nem ciclovia, asfalto quebrado, bem diferente de como a rua está agora”, diz. A avó do menino, Simone Aparecida Sovierzoski, confirma as mudanças. “Não tem mais aquele pó, a vida está melhor”.

Já Carlos Eduardo Ferreira da Costa, morador do bairro há 48 anos, fala do benefício financeiro que a obra traz para todos os moradores. “Tem o transtorno normal de uma obra, mas a transformação é da água para o vinho. A rua foi alargada, vamos ter caçadas. A rua estava abandonada e, com a obra, além do conforto tem a valorização dos imóveis”, diz.

Jennifer Medeiros, que cuida do mercado de propriedade da família, disse que, mesmo antes da conclusão da obra, já é possível perceber diversas alterações positivas. “Aconteciam muitos acidentes. Isso acabou com a faixa para estacionamento dos carros. A rua está mais movimentada, a loja ganhou em visibilidade e a clientela já aumentou”.

EM EXECUÇÃO–Dos valores em execução, R$ 2.636.583,54 (SFM) são para a pavimentação asfáltica de 15.598,30 m² na Rua Rio Paraná, no bairro Weissópolis; R$ 4.292.154,35 (SFM) são para a pavimentação de 21.716,42 m², da Avenida Maringá, no bairro Atuba; R$ 1.952.562,72 (SFM) permitem o recapeamento de 11.965,90 m², da Rua José de Alencar, no bairro Vargem Grande; e R$ 1.614.206,15 (SFM) foram destinados para o recape de 12.052,10 m², da Rua Terra Boa, no bairro Emiliano Perneta.

Para a urbanização de calçadas com acessibilidade, paisagismo, e ciclovias foram destinados R$ 1.207.290,34 (SFM, Rua Mandaguaçu, no trecho entre as ruas Carlos Cândido de Oliveira e Terra Rica), R$ 500.459,89 (SFM, Rua 11 de Junho entre a Avenida Nossa Senhora da Boa Esperança e a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel), R$ 770.064,60 (SFM, Rua Antônio Zielonka - trecho: entre Rua Wanda dos Santos e 24 de Maio) e R$ 486.440,58 (SFM, Rua Romeu Pires - trecho: entre Rua Florindo Lindes e Rua Antonio Romeu Simoni).

Uma obra realizada via Programa de Transferência Voluntária (PTV) e contrapartida municipal leva um módulo do Programa Meu Campinho para a Região Central próxima à Rua XV de novembro. A obra tem custo de R$ 374.467,26 e está com 18% concluída.

MAIS INVESTIMENTOS– Outras 25 ações já concluídas na cidade somam R$ 11.571.969,60. Há, ainda, R$ 10.865.685,51 relativos a quatro projetos que passam por análise técnica. Outros R$ 30 milhões estão reservados a três projetos em fase de elaboração pelo município.