Turismo no Parque Estadual Vale do Codó já atraiu mais de 10 mil visitantes em 2023

Um dos desafios enfrentados pelo Poder Público, principalmente no que se diz respeito a esfera municipal, é desenvolver ações que gerem emprego e renda movimentando a economia local. Além de trabalhar para fortalecer o comércio e as indústrias, em Jaguariaíva a prefeitura tem investido em ações para fomentar o turismo no município, uma alternativa para atrair mais dinheiro para os jaguariaivenses.

O trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos tem dado resultado e, prova disso, é o número de visitantes registrados na portaria do Parque Estadual Vale do Codó. De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, em pouco mais de cinco meses do ano de 2023 o local já recebeu mais de 10 mil visitantes.

Falando em investimentos, a portaria do parque recebeu investimentos para implementação de um controle de acesso. Os dados registrados desde então surpreende não apenas pelo número de visitantes, mas pela origem dos turistas. Segundo as informações divulgadas pela prefeitura, o Parque Estadual Vale do Codó recebeu pessoas de 210 municípios de 15 estados, entre eles Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além dos turistas de outras cidades paranaenses.

O alcance do turismo de Jaguariaíva pode ser mensurado até mesmo na esfera internacional, visto que o local recebeu em pouco mais de cinco meses turistas da Alemanha, Canadá, EUA, Holanda, Japão, Portugal e Paraguai.

Os dados são referentes ao período entre o dia 20 de dezembro de 2022, quando o sistema de portaria foi instalado, até o dia 11 de junho deste ano. No total, foram 10.283 turistas visitando o parque.