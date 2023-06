Caminhonete sai da pista e motorista fica ferido em acidente na PR-218

Um acidente de trânsito registrado na tarde da terça-feira (13) deixou um motorista ferido na PR-218 trecho da rodovia que passa pelo município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h30 e envolveu uma caminhonete Ford Ranger com placas de Cornélio Procópio. O veículo transitava de Ribeirão do Pinhal sentido a Nova Fátima quando o motorista teria perdido o controle da direção e o utilitário saiu da pista atingindo uma moita de bambu do outro lado da rodovia.

Com o impacto, o condutor teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Devido a isto, não foi possível realizar o teste do etilômetro para saber se ele havia ou não consumido bebida alcoólica.

A pista estava molhada no momento do acidente. As causas e circunstancias da situação devem ser investigadas.