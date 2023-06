Suspeito é preso após assaltar idoso e ser rendido por populares

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (13) após assaltar um idoso no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h00 os policiais receberam a informação de que um homem de 67 anos havia sido vítima de um assalto registrado próximo a Rodoviária Velha. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com o suspeito que estava sendo contido por populares. Durante a abordagem, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. Já em contato com a vítima, o idoso relatou que é morador da cidade de Santo Antônio da Platina e estava em Jacarezinho realizando consultas médicas e, quando aguardava o ônibus para retornar para sua residência, foi rendido pelo assaltante com violência que subtraiu sua carteira e celular.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.