Carreta sai da pista e capota na PR-092

Um caminhoneiro ficou ferido após sofrer um acidente registrado na tarde do domingo (11) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h50 no trecho da rodovia que próximo à sede da empresa ProTork. O caminhão Mercedes Benz com placas de Patos de Minas/MG seguia no sentido Quatiguá quando o motorista teria perdido o controle da direção e saído da pista. Com isso, o caminhão caiu em um barranco e capotou parando na via marginal as margens da rodovia.

Devido aos impactos do capotamento, o motorista de 44 anos teve de ser socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

O acidente aconteceu em um trecho que está passando por obras de duplicação e requer atenção redobrada dos motoristas.