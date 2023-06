Maior Corpus Christi da história de Curitiba recebe reconhecimento do Vaticano; veja a programação

Curitiba celebrará nesta quinta-feira um dos maiores eventos de Corpus Christi de todos os tempos e também um dos maiores do mundo. A marca foi noticiada nesta quarta-feira pelo site oficial do de notícias da Santa Sé , o Vaticano News - publicação on-line editada em mais de 30 idiomas.

Cerca de 120 mil pessoas são esperadas para o evento, que faz parte do calendário oficial turístico do Estado do Paraná, de acordo com a Lei 19.466, de 23 de abril de 2018.

Nos quase 2 quilômetros de extensão entre a Catedral de Curitiba e o Palácio Iguaçu, as ruas (especialmente a Avenida Cândido de Abreu) serão enfeitadas com 116 tapetes confeccionados por 4 mil voluntários de paróquias, congregações e movimentos que compõem a Arquidiocese de Curitiba.

Na praça 19 de Dezembro, haverá a coleta de alimentos não-perecíveis que serão distribuídos entre posteriormente populações carentes.

“O turismo religioso vem crescendo ano após ano no Paraná. Recentemente tivemos em Curitiba a Marcha para Jesus e agora a celebração de Corpus Christi, dois dos maiores eventos cristão do País e do mundo. A atuação do Governo do Estado em sintonia com o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná tem jogado mais luz sobre os eventos e destinos religiosos, e atraído cada vez mais visitantes”, destaca o secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes.

Durante todo o dia estão previstas ações diversas junto aos fiéis católicos. Durante toda a manhã, padres estarão disponíveis para atendimento às confissões, enquanto diáconos, religiosos e seminaristas farão atendimento às pessoas em situação de rua, oferecendo alimento e um momento de escuta e aconselhamento. Também haverá tenda para adoração ao Santíssimo Sacramento.

O QUE É–A Festa de Corpus Christi é a celebração do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, uma festa católica que busca celebrar o mistério da Eucaristia. Esta comemoração foi instituída oficialmente pelo Papa Urbano IV no dia 8 de setembro de 1264.

Durante a Festa de Corpus Christi as ruas são enfeitadas, ornamentadas para que por ela se passe a procissão com o Santíssimo Sacramento. É feito um tipo de tapete utilizando diversos materiais como serragem, areia colorida, borra de café e cal..

A procissão tem o intuito de relembrar a caminhada do povo de Deus em busca da Terra prometida.

Confira a programação:

8h – Início da montagem do tapete com a presença de Dom Peruzzo

9h – Saída para os hospitais e instituições sociais com a presença de Dom Reginei Modolo

14h – Shows no palco em frente à Catedral, na Praça Tiradentes com a presença de Diego Fernandes

14h30 – Animação com Padre Reginaldo Manzotti em frente à Catedral

15h – Santa Missa presidida por Dom José Antonio Peruzzo e animada por Padre Reginaldo Manzotti

16h15 – Início da Procissão até a Praça Nossa Senhora de Salete

17h30 – Show com Padre Reginaldo Manzotti em frente ao Palácio Iguaçu