Padrasto é preso por estuprar criança de seis anos em Arapoti

Um homem de 42 anos acusado de estuprar uma criança foi preso pela equipe da Polícia Civil no município de Arapoti na tarde da terça-feira (06).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o indivíduo foi condenado na Justiça a 12 anos de prisão pela prática de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o homem estuprou uma criança de seis anos a qual era sua enteada.

As investigações ocorreram sob sigilo por se tratar de uma menor e, após o inquérito policial, a decisão da Justiça foi pela condenação do réu. Ainda conforme as informações, o indivíduo era considerado foragido, mas graças aos trabalhos dos investigadores seu paradeiro foi localizado.

Assim, ele foi preso em uma propriedade situada a zona rural do município sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas a providências cabíveis ao caso para que cumpra sua sentença.