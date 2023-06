Acidente na PR-092 deixa motociclista em estado grave

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (05) na rodovia PR-092 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma caminhonete Renault Oroch e uma motocicleta Honda CG. Segundo os relatos do motorista do veículo, ele estaria atravessando a rodovia no local conhecido como “Trevo do Santuário” quando houve a colisão com a motocicleta que transitava pela pista.

Com a violência do impacto, o motociclista, um homem de 47 anos, teve ferimentos considerados graves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já o condutor da caminhonete não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.