Carreta tomba e motorista fica ferido na PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (06) deixou um homem ferido na PR-092 no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu no fim da madrugada no trecho da rodovia que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos, em uma curva que fica no fim de um trecho em declive próximo ao posto de Combustíveis Cristo Rei II.

A carreta do tipo tanque estava carregada com “Borra de Soja” e seguia com destino a cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Segundo o relato do motorista, ele descia pela rodovia em baixa velocidade, momento em que parte da carreta saiu da pista fazendo com que ele perdesse o controle da direção e o veículo tombasse.

Apesar do susto e dos danos materiais, o caminhoneiro teve apenas um ferimento na mão e algumas escoriações pelo corpo, não necessitando de atendimento médico.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para prestar atendimento ao acidente e orientar o trânsito no local para que a carreta fosse destombada. Devido a um vazamento, a carga teria que ser transferida para outro veículo. Não foram divulgadas informações sobre quando o veículo seria retirado do local.