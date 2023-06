Feiras regionais, shows e eventos de esportes movimentam o turismo do Paraná em junho

O mês de junho tem diversos eventos para movimentar o turismo e aquecer a economia de diversas regiões do Paraná. Danças, shows e festas juninas estão entre os destaques do Calendário de Eventos do Estado , divulgado pela Secretaria estadual do Turismo (Setu). No feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (08), e que se prolonga na sexta-feira (09), tem a 24ª Fest’Ouro, em Ouro Verde do Oeste, e o Antonina Blues Festival, que vai até domingo (11). Em Santo Inácio, a dica é a Feira de Malhas, Fios e Couros, que também acontece até domingo.

Na sexta-feira, em Foz do Iguaçu, começa a Fartal 2023. A festa de aniversário da cidade é esperada todos os anos pela população e região. A atração reúne shows, artesanato e comidas típicas da região e de algumas das mais de 90 etnias da tríplice fronteira. Voltando os olhos para as outras regiões, ainda na sexta tem o Rodeio de Laço Comprido, em Cidade Gaúcha, e a Festa Nacional da Ponkan, em Cerro Azul.

Quem vai ficar ou está chegando à capital paranaense ainda pode aproveitar o Rainbow Party: Valentine’s Day, festas juninas ou assistir aos shows do Titãs e Anavitória. A dupla se apresenta em Curitiba no dia 12. A Capital ainda reúne a Mostra Paranaense de Dança e apresentações de Danilo Gentili e MC Carol.

Para aqueles que gostam de adrenalina, o mês é marcado pelo Rally da Natureza - 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade, em Tunas do Paraná. A competição começa às 7h e encerra às 18h no sábado, dia 10.

Ainda em junho, é possível se conectar ou fazer bons negócios no BaconDay Maringá e na Jornada ESG na Mineração - Foco para uma Gestão Inteligente. Dia 16 tem a Festa do Padroeiro da Cidade - Sagrado Coração de Jesus, em Brasilândia do Sul, e a 18º Etapa do 7º Circuito Regional de Cicloturismo de Santa Helena acontece no dia 18.

Seguindo o calendário de aniversários municipais está Paranaguá, que completa 375 anos. Nas comemorações, tem a l Festa Junina da cidade – Fejupa, dia 21, e a 1ª Festa Nacional da Tainha, que chega com essa rotulação, juntamente com a 35ª edição local e 12ª regional. O evento será no dia 23 e acontece junto com 43ª Festa do Pescador, no Centro Histórico.

É só dar uma olhadinha no calendário de eventos que tem diversão para todos os gostos.

ENCONTRO DE GESTORES– O Encontro Estadual de Gestores de Turismo 2023 é promovido pela Secretaria do Turismo do Paraná e será realizado no dia 12 de junho, no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Este é o segundo evento do gênero promovido pelo Governo do Estado. O primeiro foi em 2019.

Neste ano, o encontro abordará os temas sustentabilidade, inovação e união. Sensibilizar os gestores de turismo das prefeituras para a importância da atividade na economia dos municípios; mobilizar os profissionais que atuam no planejamento, organização, qualificação e promoção; e criar conexões e sintonia entre todas as 19 regiões turísticas. Estes são os principais objetivos do evento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de junho por este link .