Governo do Paraná lança Guia de Boas Práticas para expandir turismo sustentável

Na Semana Nacional do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado do Turismo (Setu) lança nesta segunda-feira (05) o Guia de Boas Práticas para o Turista Sustentável e promove campanha interna para impulsionar a consciência ambiental aos colaboradores da Secretaria, reforçando o compromisso com a Agenda 2023 e os ODS.

O guia contempla dez dicas de consciência ambiental para estimular os turistas a despertarem o interesse pela temática da sustentabilidade. Elas contemplam a redução do consumo de plástico, economia de água e energia, respeito aos animais e normas de preservação, além de descarte correto de resíduos orgânicos e recicláveis

“Ser mais sustentável é adotar maneiras de pensar e agir que incluam questões de sustentabilidade em todas as dimensões”, disse o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes. “Acreditamos que a temática deve ser vista como uma lente pela qual olhamos problemas, processos, e a maneira de como vamos avançar nos nossos objetivos e desafios”.

Ainda de acordo com o secretário, a Setu caminha para ser reconhecida pelo crescimento sustentável do turismo no Paraná, a partir da elaboração da estratégia 2023/2026. “O eixo é o turismo sustentável, que deixa de ser apenas uma tendência para assumir o desafio de estratificar o futuro de toda a cadeia produtiva. Sejamos nós os agentes de transformação, e o exemplo para o setor e turistas que visitam nosso Estado”, afirmou.

“Entendemos que sustentabilidade começa e termina com pessoas, por isso o Guia foi elaborado com objetivo de incentivar o viajante responsável que há em todos nós”, disse Rhayane Radomski, responsável pelo Núcleo de Sustentabilidade e Responsabilidade da pasta. “Muitos se preocupam com o impacto ambiental e com as dicas do Guia poderão pensar e optar por escolhas mais positivas ao meio ambiente, começando já no momento do planejamento”.

O Guia de Boas Práticas para o Turista Sustentável será enviado para todas as 19 Instâncias de Governança Turística, prefeituras, serviços e órgãos de toda a rede de turismo, via e-mail. Elas poderão difundir as práticas regionalmente. O documento ficará disponível no site www.turismo.pr.gov.br .