Instituto Água e Terra promove ações culturais e sustentáveis na Semana do Meio Ambiente

A Diretoria do Patrimônio Natural e mais 14 regionais do Instituto Água e Terra, vinculado à secretaria estadual do Meio Ambiente, realizam uma série de atividades culturais e sustentáveis pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira, 5 de Junho. (5). Haverá palestras, exposições e atividades sustentáveis a partir desta sexta-feira (02) e até quarta-feira (07), antes do feriado de Corpus Christi (na quinta-feira).

“O Instituto Água e Terra é responsável por todas as questões ambientais do Estado. Portanto, nada mais adequado do que realizarmos a Semana do Meio Ambiente, com o apoio das regionais e prefeituras municipais”, ressaltou a gestora de Biodiversidade do IAT, Patrícia Accioly Calderari da Rosa.

As atividades ocorrem por meio dos escritórios regionais de Paranaguá, Guarapuava, Cianorte, Umuarama, Jacarezinho, Maringá, Ponta Grossa, Ivaiporã, União da Vitória, Toledo, Campo Mourão, Pitanga e Curitiba.

Confira a agenda de atividades para a Semana do Meio Ambiente:

Sexta-feira (2)

Paranaguá– Atividades acontecerão no escritório de Guaratuba, no Litoral. Haverá exposição Natureza e Biodiversidade e entrega de mudas nativas para o público em geral.

Guarapuava– Palestra sobre desmatamento para os alunos do curso técnico de Agronegócio, do Colégio Estadual Carneiro Martins, e arrecadação de ração para cães e gatos acolhidos por ONG’s de proteção animal, com distribuição de mudas de espécies nativas.

Cianorte –Participação na Semana do Meio Ambiente da Escola Municipal Jorge Moreira da Silva em Cianorte com a Palestra “Meio Ambiente e Resíduos Sólidos” (Ensino Fundamental).

Paranavaí–O Centro de Eventos será ponto de recebimento de equipamentos eletrônicos para reciclagem. Endereço: Av. Heitor de Alencar Furtado n° 1210.

Sábado (3)

Paranaguá –Atividades no escritório de Guaratuba: exposição Natureza e Biodiversidade e entrega de Mudas Nativas para público em geral.

Limpeza na Baía de Guaratuba (Praias e Manguezais).

Palestra, educação Ambiental, caminhada nas trilhas de bike no Parque Estadual do Palmito.

Guarapuava –Visita técnica à Vila Velha com Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAG) e Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – Unicentro.

Cianorte –Participação na Semana do Meio Ambiente da Escola Municipal Maria Montessori em Cianorte com a Palestra “Meio Ambiente e Resíduos Sólidos” (Ensino Fundamental).

Paranavaí –Recolhimento de diversos tipos de lixo no Jardim Oasis com o auxílio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Rotary Club e voluntários, no Jardim Oasis.

Domingo (4)

Paranaguá –Exposição Natureza e Biodiversidade e entrega de Mudas Nativas para público em geral, no escritório de Guaratuba.

Palestra, Educação Ambiental, caminhada nas trilhas de bike, no Parque Estadual do Palmito.

Umuarama –21ª Caminhada Ecológica de Umuarama com 7,7 km de percurso. Início às 8h, no Lago Aratimbó.

Paranavaí –O Centro de Eventos será ponto de recebimento de equipamentos eletrônicos – Av. Heitor de Alencar Furtado n° 1210.

Segunda-feira (5)

Curitiba –O Viveiro Guatupê do IAT terá o dia agitado com Assinatura do Termo de Adesão com o Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar e o lançamento do projeto Arboreto.

Assinatura do Termo de Cooperação com o Criadouro Onça Pintada (15h).

Paranaguá –Exposição Natureza e Biodiversidade e entrega de Mudas Nativas para público em geral, no escritório de Guaratuba.

Palestra Educação Ambiental e Caminhada na Trilha Escola Estrela Cintilante - Pré I, 2 turmas (manhã), no Parque Estadual Rio da Onça.

Passeio na trilha do Parque Estadual do Palmito, com palestra de Educação Ambiental- Creche Golfinho Azul, em Pontal do Paraná

Guarapuava –Visita técnica dos alunos do Colégio Agrícola ao Viveiro do IAT.

Atividade de educação ambiental em parceria com o município de Turvo.

Palestra no Colégio Estadual Santa Clara no município de Candói.

Arrecadação de ração para cães e gatos acolhidos por ONG’s de proteção animal, com distribuição de mudas de espécies nativas.

Umuarama –Plantio de mudas do IAT no Parque Nacional de Ilha Grande, no município de São Jorge do Patrocínio.

Plantio de mudas do IAT no assentamento Estrela de David, no município de Xambrê.

Paranavaí –O Centro de Eventos será ponto de recebimento de equipamentos eletrônicos - Av. Heitor de Alencar Furtado n° 1210.

Jacarezinho –Implantação de Arboreto no Horto Florestal de Jacarezinho, com o plantio de 221 mudas nativas.

Atividades na trilha e no Viveiro de Produção de Mudas, com a presença de Alunos de Escolas Públicas e Departamento Municipal de Meio Ambiente.

Maringá –Visita das escolas municipais de Mandaguari ao Viveiro do IAT.

Ponta Grossa –Formação para professores do município de Castro e visita técnica no Parque Estadual do Caxambú.

Toledo –Distribuição de 3.500 mudas nativas para as cooperativas Coamo e Copacol e seus cooperados.

Drive-Thru no colégio municipal de Assis Chateaubriand com educação ambiental.

Plantio de mudas nativas de grande e pequeno porte na nascente do Rio Toledo.

Evento de educação ambiental com estudantes de colégios municipais, no Viveiro do IAT.

Distribuição de mudas nativas em parceria com a prefeitura de Toledo.

Campo Mourão –Palestras em escolas da rede municipal de ensino, dos municípios abrangidos pelo regional, com temáticas referentes à educação ambiental, preservação ambiental, uso dos recursos naturais.

Atividades de educação ambiental, palestras, realização de trilhas interpretativas e plantio de muda na Unidade de Conservação Parque Estadual Lago Azul.

Pitanga –Coleta de Lixo eletrônico no Largo dos Pioneiros.

Palestra no Parque Urbano de Boa Ventura de São Roque com os alunos da APAE (9h30), e coleta de lixo eletrônico.

Palestra sobre ações de preservação ambiental para alunos do fundamental I de Nova Tebas.

Plantio de mudas no Parque Urbano Nilza Clazer de Almeida e pintura de muro com a temática ambiental, em Palmital.

Terça-feira (6)

Curitiba –Projeto Lancinha a Vista (19h)

Paranaguá –Palestra, Educação Ambiental e Caminhada na Trilha para a Escola Estadual Indígena Guavira Poty, Comunidade Aldeia Guaviraty (em Pontal do Paraná) e Etnia Mbya Guarani, no Parque Estadual Rio da Onça.

Guarapuava –Visita técnica de estudantes do Colégio Agrícolan ao Viveiro do IAT.

Palestra no Colégio Estadual Santa Clara, no município de Candói.

Arrecadação de ração para cães e gatos acolhidos por ONG’s de proteção animal, com distribuição de mudas de espécies nativas.

Cianorte –Participação na semana do Meio Ambiente da Escola Municipal Maria Montessori com a Palestra “Meio Ambiente e Resíduos Sólidos” (Ensino Fundamental).

Paranavaí –O Centro de Eventos será ponto de recebimento de equipamentos eletrônicos - Av. Heitor de Alencar Furtado n° 1210.

Jacarezinho –Mutirão de limpeza na Estrada da Água Feia, que dá acesso ao Horto Florestal de Jacarezinho, com a participação de servidores do Instituto Água e Terra e do Departamento Municipal de Meio Ambiente.

Maringá –Participação no evento 1° Encontro Paranaense de Municípios Descentralizados, do Instituto Ambiental de Maringá (IAM), quanto ao licenciamento ambiental.

Treinamento de fiscalização em indústrias e comércios de municípios em processo de descentralização dos licenciamentos ambientais.

Ponta Grossa –Atividade lúdica e caminhada com alunos no Parque Estadual do Caxambu.

Ivaiporã –Palestra no Colégio Estadual situado ao lado do Parque Florestal Maria Flora no Município de Cândido de Abreu.

União da Vitória –Distribuição de mudas e recolhimento de lixo eletrônico (na divisa PR/SC), em conjunto com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina.

Toledo –Encontro técnico para professores do município de Francisco Alves.

Caminhada ecológica com interpretação e contemplação da natureza no Parque Estadual São Camilo com alunos do município.

Pitanga –Trilha ecológica.

Trilha da Lua Cheia (19h).

Entrega das licenças ambientais e início da campanha de coleta seletiva do município de Laranjal.

Palestra sobre a importância de órgãos ambientais: municipal e estadual, em Mato Rico.

Plantio de mudas no Parque Urbano Nilza Clazer de Almeida e pintura de muro com a temática ambiental, em Palmital.

Quarta-feira (7)

Paranaguá –Palestra Educação Ambiental e Caminhada na Trilha com a Escola 4 de Março, no Parque Estadual Rio da Onça.

Guarapuava -Visita técnica ao Viveiro do IAT com alunos do Colégio Agrícola.

Arrecadação de ração para cães e gatos acolhidos por ONG’s de proteção animal, com distribuição de mudas de espécies nativas.

Jacarezinho –Implantação de Arboreto no Horto Florestal de Jacarezinho, com o plantio de 209 mudas nativas, atividades na trilha e no Viveiro de Produção de Mudas, com a presença de Alunos de Escolas Públicas e Departamento Municipal de Meio Ambiente.

Paranavaí –O Centro de Eventos será ponto de recebimento de equipamentos eletrônicos - Av. Heitor de Alencar Furtado n° 1210.

Maringá –Plantio de mudas nativas em fundos de vale no município.

Ponta Grossa –Atividade lúdica e caminhada com alunos no Parque Estadual do Caxambu.

União da Vitória –Distribuição de mudas e recolhimento de lixo eletrônico (na divisa PR/SC), em conjunto com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina.

Pitanga –Trilha ecológica.

Palestra sobre resíduos sólidos e visita técnica ao aterro municipal com alunos do fundamental I do município de Laranjal.

Plantio de mudas no Parque Urbano Nilza Clazer de Almeida e pintura de muro com a temática ambiental, em Palmital.