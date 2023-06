Estado apresenta potenciais turísticos a agentes de viagens do Paraguai no Festival das Cataratas

Representantes das 19 Instâncias de Governança de Turismo (IGR) se reuniram com 98 agentes de viagens do Alto Paraná (Paraguai) para apresentar os atrativos turísticos do Estado no segundo dia do Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu. O encontro foi promovido pela Secretaria de Estado do Turismo (SETU) e contou com a presença do vice-governador Darci Piana, e representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Fecomercio.

"O turista paraguaio atravessa o Paraná para chegar ao litoral de Santa Catarina. O objetivo desse encontro é mostrar nossas belezas e toda infraestrutura que temos ao país vizinho e dizer que estamos prontos para recebê-los”, disse o secretário estadual de Turismo, Marcio Nunes.

Segundo o diretor de Promoção, Renovação e Inteligência Turística, Fabio Skraba, o Paraguai é o quarto maior emissor de turistas para o Brasil. "Nos últimos 15 anos, o país cresceu muito economicamente e de forma sustentável, e os paraguaios estão realizando mais viagens internacionais. O Brasil é o principal destino”, afirmou. “Queremos atrair esses viajantes para o nosso Estado. A proximidade geográfica é nossa grande aliada, tanto para o Paraná quanto para eles, principalmente para a população do Alto Paraná”.

A chefe do departamento de Turismo do Alto Paraná, Rocío Maldonado, representando a Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai (Senatur), foi uma das convidadas. Ela disse que há interesse do Paraguai para reforçar essa cooperação. "Viemos fazer esse encontro com o Paraná e reforçar a aliança entre os dois países. Estabelecer esse intercâmbio com o Paraná vai fortalecedor a nossa região”, complementou.

Em 12 de julho, Rocío estará em Curitiba, acompanhada pelo trade turístico paraguaio, para estreitar os laços e renovar a parceria entre o Alto do Paraná e os paranaenses. “Vamos restabelecer o acordo entre os ministérios de turismo dos dois países e também com a Argentina. Queremos ratificar essa aliança entre as três nações. Somos irmãos e vamos trabalhar como um único destino, com ideias e metas de negócios comuns”, concluiu.

ALTO PARANÁ– Alto Paranáé uma subdivisão administrativa doParaguai, com Ciudad del Este como capital. A população estimada é de mais de 800 mil habitantes.O departamento é constituído de 22 distritos, que por sua vez são divididos em áreas urbanas e rurais.

IGR–As Instâncias de Governança Regionais unem representantes turísticos de determinadas regiões. Todas elas contam comPlanos Estratégicos de Desenvolvimento do Turismo Regional.A estruturação da oferta turística pode ser potencializada, se considerada em sua dimensão regional, em que diversos municípios se integram e se complementam na prestação de serviços aos turistas, agregando valor aos territórios. As 19 regiões podem ser consultadas AQUI .