Homem procurado por diversos crimes é preso em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (31) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Ele era procurado por diversos crimes.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela rodovia PR-092 quando visualizaram um indivíduo que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. Com isso, a equipe desconfiou da situação e realizou a abordagem.

Continua após a publicidade

Durante a verificação da identidade do suspeito, os policiais constataram que haviam mandados de prisão em aberto em seu nome pelos crimes de furto, roubo, receptação, descumprimento da Lei do Desarmamento e tráfico de drogas.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.