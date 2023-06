Homem invade residência, morde os braços da ex-mulher e a ameaça de morte

Uma mulher ficou ferida após ter sido agredida pelo seu ex-marido. A ocorrência foi registrada no início da noite da quarta-feira (31) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado por volta das 19h30 para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida em uma residência situada a Rua Minas Gerais. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que seu ex-marido, um homem de 38 anos, invadiu sua casa e começou a lhe ameaçar de morte. Além disso, o agressor ainda mordeu seus dois braços e desferiu socos em seu rosto a deixando ferida.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima foi orientada a procurar a equipe da Polícia Civil e solicitar uma medida protetiva.