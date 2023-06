Governo e Senac abrem 4 mil vagas gratuitas para cursos de qualificação em turismo

De olho no crescimento do setor turístico no Paraná, o Governo do Estado quer melhorar a qualificação profissional no setor e se transformar em referência nacional no atendimento aos visitantes. Para isso, as secretarias de Estado do Turismo e da Educação, em parceria com a Fecomércio-PR e o Senac-PR, vão ofertar gratuitamente à população 4 mil vagas para cursos profissionalizantes.

O convênio foi assinado nesta quinta-feira (1), em Foz do Iguaçu, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior; o vice-governador Darci Piana; o secretário do Turismo, Marcio Nunes; e o diretor regional do Senac-PR, Sidnei Lopes de Oliveira. A assinatura ocorreu durante o lançamento do AquaFoz , novo empreendimento que será construído em Foz do Iguaçu.

São 27 cursos (23 presenciais e quatro a distância) no total, com cargas horárias que variam de 15h a 240h, em áreas como hotelaria, gastronomia, eventos, recepção turística e tecnologia.

“A Fecomércio, o Sesc e o Senac têm nos ajudado na formação dos trabalhadores do setor do turismo, e a ideia é ampliar esse programa de capacitação para que mais profissionais possam ingressar no setor de forma qualificada”, disse Ratinho Junior. “O Paraná foi um dos estados do Brasil com o maior crescimento do turismo no primeiro quadrimestre e queremos ampliar a geração de emprego nesse ramo, que ainda tem um potencial muito grande a ser explorado”.

O vice-governador explicou que há uma demanda por mão de obra qualificada no setor, que ganha muito ao ter bons profissionais fazendo o atendimento. “Além de ajudar as pessoas que precisam de um emprego, os cursos atendem principalmente as empresas que investem no Estado e precisam de mão de obra qualificada. Tudo isso ajuda a fomentar o turismo do nosso Estado”, afirmou.

VAGAS– As vagas serão distribuídas entre as regionais da Secretaria de Turismo, com o envolvimento dos Núcleos Regionais de Educação, que farão a divulgação entre os estudantes da rede estadual. No caso dos alunos, os cursos servirão como atividade extracurricular em contraturno. O convênio é válido por dois anos, com a oferta de 2 mil vagas por ano.

“Diversos empresários do setor relatam que falta mão de obra especializada em áreas como hotelaria e alimentação. Por isso, é fundamental o apoio do Estado no sentido de criar condições para essa qualificação, o que irá se refletir na melhoria do serviço oferecido aos turistas”, disse Marcio Nunes. “Os participantes terão a oportunidade de já sair habilitado para o mercado em um dos setores econômicos que apresentam o maior crescimento no pós-pandemia”.

O diretor do Senac-PR explicou que os cursos são ofertados continuamente para atender os setores de hotelaria, bares e restaurantes. Agora, a ideia é intensificar a formação para estruturar o atendimento ao turista. “Queremos melhorar a condição das empresas e a qualificação das pessoas que trabalham nos diversos segmentos turísticos do Paraná”, disse.

“As vagas são para todas as regiões do Estado, mas as que recebem mais turistas serão as mais impactadas, como Foz do Iguaçu, Curitiba e Litoral. Mas o propósito é atender os 399 municípios, para qualificar o trabalho de restaurantes, pousadas, hotéis de pequeno e grande porte. São diversas formações para dar suporte a esses negócios”, salientou.

As inscrições são totalmente gratuitas e poderão ser realizadas pelo site do Senac-PR . A data de início das inscrições será divulgada em breve. Os cursos serão gratuitos e abertos para a comunidade, sendo que cada modalidade tem os próprios requisitos de idade e escolaridade. A ideia é atender pessoas de baixa renda, que recebam até dois salários mínimos mensais.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade a ministra do Turismo, Daniela Carneiro; os secretários estaduais do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, e da Comunicação, Cleber Mata; os presidentes da Sanepar, Claudio Stabile; da Embratur, Marcelo Freixo; e da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri; o diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Irineu Colombo; o deputado federal Vermelho; os deputados estaduais Matheus Vermelho e Goura; e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

CURSOS PRESENCIAIS

Condutor de Turismo de Aventura (240h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Recepcionista em Meios de Hospedagem (160h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 1º ano do Ensino Médio

Camareira(o) em Meios de Hospedagem (160h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Auxiliar de Cozinha (240h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental

Garçom (240h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Recreador (160h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 3º ano do Ensino Médio

Organizador de Eventos (180h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Agente de Informações Turísticas (200h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental

Ferramentas de Marketing Digital (24h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Inteligência de Mercado – Big Data (15h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Experiência Digital do Usuário para Conversão em Vendas (30h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Design de Experiências Turísticas (60h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Estratégias de Vendas Aplicadas ao Turismo Local (80h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Qualidade no Atendimento ao Turista (21h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Desenvolvimento Comercial e Oportunidades de Negócio pelo Turismo (21h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Organização e Planejamento do Receptivo Turístico (40h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços (40h )

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Gestão de Empreendimentos Turísticos no Espaço Rural (40h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Qualidade no Atendimento ao Turista Estrangeiro (75h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Aplicativos Básicos em Informática: MS Office (15h)

Idade mínima: 14 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Técnicas para Garçom (60h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem (40h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Qualidade na Recepção e Condução de Visitantes (15h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

CURSOS A DISTÂNCIA

Boas Práticas para Serviços de Alimentação (16h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Sustentabilidade Aplicada à Cozinha (20h)

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso (30h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Aperfeiçoamento ao Atendimento Turismo Religioso (15h)

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo