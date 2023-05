Siqueirense fala sobre acidente que sofreu na PR-092 em Wenceslau Braz

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado no início da noite da última segunda-feira (29) na rodovia PR-092 no perímetro urbano de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A vítima conversou com exclusividade com a Folha e falou sobre o acidente que, por pouco, não culminou em sua morte.

O acidente aconteceu por volta das 19h00. O condutor de uma carreta carregada com chapas de MDF seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, ao passar pelo local conhecido como “Curva da Represa”, acabou perdendo o controle da direção do veículo que veio a tombar. Com isso, a carreta ficou sobre uma das pistas no sentido Siqueira Campos, deixando o trânsito complicado no local.

O mototaxista identificado como Valdivino dos Santos Ângelo Leite, mais conhecido como “Cunha”, estava retornando de uma viagem que havia feito até a cidade de Curitiba e também acabou se envolvendo no acidente. Ele falou a reportagem da Folha daquilo que se lembra. “Eu estava retornando de viagem e quando percebi só senti a batida. Não tinha visibilidade e nem sinalização no local. Fiquei desacordado e só acordei no hospital”, disse o motociclista que foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz.

Como resultado do acidente, Cunha teve uma fratura exposta em um dos braços, ferimentos no joelho e mão esquerda, além de ter pedido dois dentes. A sua esposa, Josiane Cordeiro da Cruz, se queixou a reportagem que a família não recebeu nenhum contato ou apoio da empresa responsável pelo caminhão. “Agora ele está na Santa Casa de Siqueira Campos e vai ter que passar por cirurgia devido a fratura exposta que teve no braço. Ele perdeu sua moto é que é o ganha pão e a empresa não nos procurou para saber se a gente precisa de ajuda”, lamentou a mulher.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do caminhão também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz com ferimentos leves.