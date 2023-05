Homem confessa ter matado mãe e filha a facadas e deixado bebê para morrer de fome

O crime brutal registrado no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e que chocou o Brasil ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (30). O pai do bebê, principal suspeito de ter matado a ex-namorada, sua filha e o próprio filho, confessou o crime a polícia.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito, que tem 21 anos, teve um filho com a vítima, Éllen Craveiro, a qual foi encontrada morta ao lado do corpo de seus dois filhos, uma menina de cinco anos e um bebê de apenas nove dias. Ele foi preso preventivamente na última quinta-feira (25) apontado como principal suspeito de autoria do crime, mas a princípio, negou os fatos em depoimento, mas acabou entrando em contradição, o que reforçou as suspeitas sobre ele.

Já nesta terça-feira, o suspeito teria confessado ser o autor do triplo homicídio, que também pode ser classificado como feminicídio ou filicídio, já que o bebê era seu próprio filho. Segundo as informações, o indivíduo teria tido uma discussão com a vítima por desconfiar que o bebê não era seu filho e, na sequência, acabou esfaqueando Ellen. Em seguida, ele também teria matado a facadas a menina de cinco anos que era fruto de um relacionamento anterior de Ellen.

Em relação ao bebê, o suspeito teria negado ter tirado a vida do recém-nascido e informado que apenas deixou a criança no local, o que reforça a suspeita da perícia de que o menor tenha morrido de fome.

O caso segue sendo investigado

O CRIME

Tudo começou quando conhecidos e familiares de Ellen estranharam seu desaparecimento repentino, uma vez que a mulher não era vista desde a quarta-feira (17). Já na segunda-feira (22), vizinhos passaram a estranhar um forte odor que vinha da casa onde a vítima morava e, com isso, a locatária acionou a equipe da Polícia Militar.

Ao adentar na residência, uma cena de terror pegou todos de surpresa. O corpo de Ellen estava enrolado em um lençol ao lado dos corpos de sua filha de cinco anos e do bebê de apenas 19 dias. Os três já estavam em avançado estado de decomposição.

Uma testemunha relatou a polícia que o pai da criança havia discutido com a vítima um dia antes de Ellen sumir, situação que levantou suspeitas por parte da Polícia Civil.

INACREDITÁVEL

Durante o enterro da mãe e seus dois filhos, o suspeito chegou a dar uma entrevista para o programa "Tribuna da Massa" onde lamentou a morte do filho e chegou a pedir por Justiça. "Eu fui lá, a irmã dela me ligou e eu fui lá. Espero que tudo seja resolvido e achem quem fez isso", disse na ocasião.



DETALHES DO DEPOIMENTO

De acordo com as informações apuradas pelo programa Tribuna da Massa, em depoimento o suspeito disse que havia encontrado uma mensagem de outro homem no celular da vítima e os dois começaram a discutir por ciúmes. Ainda segundo ele, Elen teria jogado o bebê no chão e os dois entraram em uma briga de faca, momento em que a filha de Ellen tentou intervir, foi quando ele pegou a menina pelo pescoço e deu uma facada. Em seguida, Elen foi a próxima vítima. Ele também relatou que, em seguida, matou Elen e deixou os três corpos em cima da cama.

Outro detalhe, segundo a reportagem do Tribuna, foi que o suspeito teria dito que fugiu do local levando o aparelho celular da vítima e um botijão de gás, objetos que ele pretentia vender para financiar sua fuga.