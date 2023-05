Acidente deixa mulher ferida na PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na noite da segunda-feira (29) deixou uma pessoa ferida na PR-092 no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a carreta carregada com chapas de MDF seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, em um local conhecido como “Curva da Represa”, o motorista acabou perdendo o controle da direção e o veículo tombou.

Continua após a publicidade

A condutora de uma motocicleta Honda/CG 160 que seguia logo atrás da carreta não conseguiu desviar e acabou batendo na traseira do veículo tombado. Com isso, ela teve ferimentos sendo socorrida e encaminhada ao Hospital São Sebastião para receber atendimento médico.

Já o motorista da carreta não ficou ferido.

Continua após a publicidade

O caminhão permanece no local do acidente ainda na manhã desta terça-feira deixando o trânsito complicado, o que requer maior atenção dos motoristas para que não ocorram novos acidentes.