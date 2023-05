Carreta tomba e deixa trânsito complicado em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta deixou o trânsito lento no perímetro urbano da PR-092 em Wenceslau Braz. A situação aconteceu na noite desta segunda-feira (29).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, uma carreta carregada com chapas de MDF seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, ao passar pelo local conhecido como “Curva da Represa”, o motorista acabou perdendo o controle da direção e tombou as margens da rodovia. Por pouco, o veículo não caiu em uma ribanceira.

Continua após a publicidade

O acidente aconteceu por volta das 19h00 da segunda-feira e o caminhão ficou ocupando a pista no sentido Siqueira Campos. Com isso, o local foi isolado pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual para evitar novos acidentes. Até as 09h00 desta terça-feira (30), motoristas que seguiam no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz estavam utilizando um desvio por uma estrada de terra que fica às margens da rodovia. A situação deve ser mantida até que a carreta seja retirada da pista.

Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente o motorista não ficou ferido. Ele viajava sozinho.

Continua após a publicidade

A equipe da Defesa Civil de Siqueira Campos também esteve no local prestando atendimento ao acidente.