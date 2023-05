Criança de sete anos morre vítima de acidente na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da sexta-feira (25) culminou na morte de uma criança de sete anos. A situação aconteceu na rodovia PR-092 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, a vítima foi identificada como Maria Clara Rodrigues de Oliveira, de sete anos, morreu na manhã do sábado (26) no Hospital Universitário de Londrina onde estava internada.

Ela estava em um automóvel GM Corsa junto a outras sete pessoas. O veículo transitava no trecho entre Barra do Jacaré a Santo Antônio da Platina quando o motorista teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou atingindo uma ambulância e uma GM Captiva que seguiam no sentido contrário. O carro ficou destruído e as vítimas presas as ferragens.

Cinco dos oito ocupantes do veículo receberam alta. O motorista, um homem de 39 anos, segue recebendo cuidados médicos. Já uma criança de dois anos está internada no Hospital Evangélico de Londrina em estado grave. O motorista da ambulância, que viajava sozinho, e os dois ocupantes da Captiva não ficaram feridos.