Governador libera R$ 26 milhões do programa Asfalto Novo, Vida Nova para mais cinco municípios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (29) mais cinco contratos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, desta vez com os municípios de Santa Amélia (Norte), Paranapoema (Noroeste), Laranjal (Centro), Fênix (Centro-Oeste) e Mirador (Noroeste). No total, serão investidos R$ 26,3 milhões somando a contrapartida municipal para pavimentação e iluminação de LED. O pacote do projeto prevê R$ 500 milhões de aporte do Governo do Estado.

“Assinamos hoje mais cinco convênios com os municípios contemplados pelo Asfalto Novo, Vida Nova, o maior programa de pavimentação municipal, que vai beneficiar 155 cidades com até 7 mil habitantes em todo o Estado. É um projeto inovador e que garante desenvolvimento sustentável e fortalecimento desses municípios para a atração de novos negócios”, destacou o governador.

Para pavimentação, Santa Amélia, de 3,2 mil habitantes, receberá R$ 4 milhões; Paranapoema (3,2 mil habitantes) terá R$ 4,9 milhões e Fênix (4,7 mil habitantes), o montante de R$ 5,9 milhões. Os outros municípios receberão recursos tanto para asfalto de ruas como para iluminação de LED. Com população de 5,7 mil habitantes, Laranjal terá R$ 5,4 milhões, enquanto Mirador (2,1 mil habitantes) receberá R$ 6,2 milhões.

O programa é uma parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e as prefeituras. Ele prevê, além da pavimentação e implantação de calçadas com acessibilidade em municípios com até 7 mil habitantes, a substituição de todas as luminárias das redes de iluminação pública por unidades LED, mais eficientes e mais econômicas, e o plantio de árvores nativas como compensação do carbono produzido na execução das obras de pavimentação.

O secretário de Cidades, Eduardo Pimentel, destacou que o programa promove uma revitalização completa. “É o maior pacote de revitalização de municípios do Brasil. Hoje os cinco municípios receberam recursos perto de R$ 5 milhões, e vão praticamente concluir a pavimentação de todas as áreas de terra e lama. Assinamos o convênio para asfalto novo, galeria d'água, calçada com acessibilidade e troca da iluminação com LED”, disse.

Essa é a primeira fase do programa, que tem a meta de asfaltar as ruas de 100% das cidades com até 25 mil habitantes. Na última semana, Esperança Nova, Pérola do Oeste e Porto Amazonas foram as três primeiras cidades a concretizar a entrega dos projetos com a documentação completa à Secretaria das Cidades.

LARANJAL– Para Laranjal serão destinados R$ 5,1 milhões para pavimentação das ruas Santa Izabel, Pernambuco, 13 de Maio, Central, Ceará, Santa Helena, Goiás, Trajano Souza da Luz, Prefeito Vicente José da Costa e Tupã.

De acordo com o prefeito João Elinton Dutra, o recurso possibilitará a revitalização de 100% da cidade. “Quando assumimos, Laranjal não tinha nenhuma rua asfaltada. Com esse recurso vamos deixar a cidade totalmente asfaltada, atingindo mais de 20 quadras e impactando mais de 3,5 mil pessoas. É uma coisa inédita no Brasil: o primeiro programa que veio para resolver realmente o problema do município”, disse. “Isso significa qualidade de vida, vai refletir no posto de saúde, o idoso não vai ter problema com poeira e alergia”.

A cidade também recebeu R$ 302 mil para instalação de iluminação de LED. “Nosso município não tinha condição de fazer isso. Com a iluminação de LED vamos ter economia de 40% a 50%, o que reflete em mais investimentos para a população”, afirmou.

MIRADOR– Com R$ 5,6 milhões, Mirador vai poder pavimentar as ruas Santa Catarina, Minas Gerais, Anhanguera, Dario Veloso, Munhoz de Mello, Rocha Pombo, Anchieta, São Tiago e a Avenida Jaime Câmara.

Segundo o prefeito Fabiano Marcos Travain, o recurso possibilitará a revitalização de mais da metade da cidade. “Mirador é o município paranaense com a menor quantidade de asfalto, apenas 20%. Vamos conseguir avançar bastante, devemos chegar a 70%. A obra mais importante numa cidade é a pavimentação, é o número 1 quando se faz pesquisa das demandas da população. Com esse projeto impactante do Estado vamos conseguir levar asfalto para mais da metade da cidade”, destacou.

O Governo do Estado também destinou R$ 594 mil em recursos para iluminação de LED. “Na cidade ainda não temos nenhuma lâmpada de LED, são todas aquelas antigas que consomem muita energia, agora vamos trocar. Além de trazer economia de energia, traz maior conforto, segurança e beleza também”, ressaltou.

FÊNIX–Em Fênix, serão R$ 5,9 milhões para pavimentação das ruas. Segundo Altair Molina Serrano, prefeito da cidade, o recurso vai transformar a vida dos moradores. “No dia do anúncio desse programa eu me emocionei. As cidades pequenas sofrem com a questão da pavimentação. As pessoas mais beneficiadas são as mais carentes, porque geralmente fazemos o centro da cidade. Eu não ia conseguir se não fosse essa ajuda”, disse. “Eu vinha lutando com recurso próprio, com financiamento. Quando pegamos a cidade só tinha uma avenida pavimentada. Agora, com esse programa, fechamos 100% da pavimentação”.

SANTA AMÉLIA– O município de Santa Amélia receberá R$ 4 milhões para asfaltar a Rua Catarina Paternik Herbel, com cerca de 1 quilômetro. Segundo o prefeito Antônio Carlos Tamais, a obra contribuirá para atingir uma revitalização de cerca de 70% da cidade, solucionando uma demanda de anos da população. “É uma das melhores coisas que vai acontecer no nosso município. Na nossa cidade, quando chove tem barro, quando faz sol é poeira. Temos muita reclamação. Vai ser uma ajuda muito grande. É um sonho de mais de 60 anos que vai ser realizado. Vai desenvolver nossa cidade”, comemorou.

PARANAPOEMA–Na cidade de Paranapoema, na região Noroeste, serão investidos R$ 4,9 milhões para a revitalização de todas as ruas do município. “Foi um grande projeto, para nós vai deixar 100% pavimentada a cidade. Com esse programa, tivemos uma vitória. Sou muito grato a essa administração”, disse o prefeito Sidnei Frazatto.

PRESENÇAS– Participaram das assinaturas o vice-governador do Estado, Darci Piana; o secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes; o deputado federal Aliel Machado; e os deputados estaduais Tiago Amaral, Alexandre Curi e Maria Victoria.