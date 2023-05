Preso suspeito de matar o filho bebê, a ex-namorada e uma menina de cinco anos

Um crime brutal registrado no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, chocou o Brasil na tarde da última segunda-feira (22) quando o corpo de uma mulher e de seus dois filhos foram encontrados já em estado de decomposição. Com o andamento das investigações, uma pessoa foi presa.

De acordo com a equipe da Polícia Civil, o homem preso de cometer o triplo homicídio e feminicídio seria o pai do bebe de apenas 20 dias de vida. Ele teria matado a ex-namorada, mãe da criança, e uma menina de apenas cinco anos de idade, filha da mulher.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Carolinne Fernandes, da Polícia Civil de Jacarezinho, o homem foi preso preventivamente. A prisão vale por 30 dias. Ele é apontado com o principal suspeito de cometer o crime que segue sendo investigado. Apesar disso, durante o seu depoimento o homem negou ter cometido o crime, mas acabou caindo em contradições, informou a delegada.

Tudo começou quando a jovem e seus filhos não eram vistos há alguns dias. Com isso, a mulher que aluga a casa para a família foi até o local e suspeitou de um forte odor. A equipe da Polícia Militar foi acionada e, ao adentrar no local, a cena de terror veio a tona. A mãe estava morta com o corpo envolto a um lençol e, ao lado dela, estavam os corpos do bebê, filho do suspeito, e da filha da vítima, uma criança de cinco anos.

Devido ao avançado estado de decomposição, em um primeiro momento não foi possível avaliar se os corpos foram vítimas de violência. Os corpos foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil aguarda os resultados dos exames para saber qual foi a causa da morte e dar sequência as investigações.