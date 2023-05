Corpo em estado de decomposição é encontrado em Wenceslau Braz

A movimentação de uma viatura do IML (Instituto Médico Legal) chamou a atenção dos moradores do município de Wenceslau Braz no fim da tarde desta quinta-feira (25). O corpo de uma pessoa foi encontrado em decomposição.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, por volta das 15h00 as equipes da Polícia Militar e de socorro da secretaria municipal de Saúde foram acionadas para prestar atendimento em uma residência situada na Rua do Posto de Saúde da Família da Vila Toyoki onde uma pessoa estaria morta.

Continua após a publicidade

No local, policiais e socorristas adentraram na residência e se depararam com corpo de um homem já em avançado estado de decomposição não sendo possível identificar de imediato quem seria a pessoa e a provável causa da morte.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionada a equipe da Polícia Civil e IML de Jacarezinho para dar início às investigações.