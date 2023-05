Hospital Carolina Lupion promove campanha de doação de sangue

O hospital Carolina Lupion, do município de Jaguariaíva, irá promover no mês de julho uma campanha para arrecadação de sangue. As pessoas interessadas em participar podem comparecer ao local na sexta-feira (07) e sábado (08).

Estão aptos a doar sangue homes e mulheres com idade entre 16 e 69 anos e que se enquadrem nos critérios de apresentar boas condições de saúde, ter peso igual ou superior a 50 kg, estar descansado e bem alimentado em até quatro horas antes de realizar a doação. Para doar, basta comparecer no hospital portando um documento de identidade com foto.

De acordo com a equipe de Saúde, ainda há duas situações em que a pessoa fica impedida de doar sangue. Uma delas é a temporária quando o doador apresentar sintomas de resfriado, sendo necessário aguardar um intervalo de 14 dias após a cura, pessoas com diarreia que devem aguardar sete dias após a cura e gestantes que, em caso de parto normal devem aguardar 90 dias e cesária 180 dias. Já as lactantes não podem doar enquanto forem a única fonte de alimentação do bebê. Pessoas que realizaram alguma intervenção dentária devem aguardar até sete dias.

No caso do impedimento definitivo, não podem ser doadores aqueles que tiveram hepatite viral após os dez anos de idade, diabetes insulinodependente, epilepsia ou convulção, hanseníase, acidente vascular cerebral (derrame), evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatite B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas ao HTLV I/II; sífilis e Doença de Chagas, uso de drogas injetáveis ilícitas.

As doações acontecem na sexta-feira das 13h00 às 17h00 e no sábado das 08h00 às 17h00.