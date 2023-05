Carro capota e motorista morre na PR-092

Um homem morreu após o veículo que ele conduzia capotar na PR-092. O acidente aconteceu no início da tarde da terça-feira (23) no trecho da rodovia que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um homem que conduzia um automóvel GM/Corsa no sentido Santo Antônio da Platina ao Distrito do Monte Real morreu após perder o controle da direção e capotar o veículo.

Continua após a publicidade

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Ele estava sozinho no carro.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.

Continua após a publicidade

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.