Governo do Paraná apresenta pacote de ações para estimular o desenvolvimento do turismo

Paraná Há 5 dias Em Turismo Estado lança programa Turismo na Escola para valorizar riquezas regionais, cultura e meio ambiente Iniciativa é da secretaria estadual do Turismo, que abraçou a proposta da IGR Vales do Iguaçu. Professores serão capacitados e levarão o conhecime...

Paraná Há 6 dias Em Turismo Com ações inéditas, Paraná participa de feira internacional de observação de aves A Secretaria de Turismo leva ao evento o primeiro Fórum Nacional de Turismo de Vida Silvestre e o lançamento do Mapa Birdwatching, enquanto o IAT ...

Paraná Há 6 dias Em Turismo Encontro estadual vai capacitar gestores de turismo dos municípios paranaenses Evento organizado pela Secretaria do Turismo será no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições já estão abertas. Este ano, o enco...