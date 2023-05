Asfalto Novo, Vida Nova: governador libera R$ 14,5 milhões do programa de pavimentação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (23) os três primeiros contratos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, com os municípios de Esperança Nova, Pérola do Oeste e Porto Amazonas. Foram os primeiros a concretizar a entrega dos projetos com a documentação completa à Secretaria das Cidades. No total, serão R$ 14,5 milhões investidos para pavimentação e iluminação de LED. O pacote do projeto prevê R$ 500 milhões de aporte do Governo do Estado.

Porto Amazonas, de 5,5 mil habitantes, receberá o maior montante para pavimentação, R$ 5,3 milhões, enquanto Esperança Nova (2 mil habitantes) terá orçamento de R$ 2,6 milhões para asfaltar ruas urbanas. Para Pérola do Oeste (6 mil habitantes), serão destinados R$ 5,1 milhões e R$ 1,5 milhão para iluminação de LED.

O programa é uma parceria entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e as prefeituras.Ele prevê, além da pavimentação e implantação de calçadas com acessibilidade em municípios com até 7 mil habitantes, a substituição de todas as luminárias das redes de iluminação pública dos municípios por unidades a LED, mais eficientes e mais econômicas; e o plantio de árvores nativas como compensação do carbono produzido na execução das obras de pavimentação.

“Lançamos o Asfalto Novo, Vida Nova, maior programa de pavimentação de cidades de pequeno porte, há pouco mais de um mês e hoje assinamos os três primeiros convênios das 155 cidades que podem receber esses recursos. É um projeto inovador e que garante desenvolvimento sustentável e fortalecimento desses municípios para a atração de novos negócios”, destacou o governador.

“Estamos transformando o que era estrada de chão em pavimentação com calçada para levar acessibilidade e mais segurança, além de iluminação de LED, que traz economia e beleza para a cidade. É um grande programa e fico feliz em poder promover essa transformação nessas 155 cidades”, acrescentou o governador.

O secretário de Cidades, Eduardo Pimentel, destaco o trabalho dos técnicos da pasta em apoio aos municípios para agilizar a liberação de recursos. “São os três primeiros municípios com toda a documentação aprovada e que agora vão poder iniciar as obras desse importante programa que visa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Isso vai trazer segurança e economia para o município, que terá recursos próprios para investimento em outras áreas. Estamos trabalhando com rapidez para que o recurso chegue logo aos municípios”, acrescentou.

Essa é a primeira fase do programa, que tem a meta de asfaltar as ruas de 100% das cidades com até 25 mil habitantes.

PORTO AMAZONAS– Em Porto Amazonas, serão pavimentadas as ruas Treze de Maio, Nelson Rodrigues Paes, a Inácio Maestrelli e ruas da Vila Reis. “Nós fomos contemplados com R$ 5,3 milhões para pavimentação de ruas importantes da cidade, levando ao CMEI e alguns bairros mais afastados do centro uma grande revitalização. É um presente para Porto Amazonas e para os municípios pequenos. Vamos atingir entre 85% e 90% de pavimentação na cidade", disse o prefeito Elias Jocid Gomes da Costa.

Ele também ressalta que é um marco para a cidade estar no lançamento do projeto. “É um orgulho para nós. Isso vai ajudar muito na qualidade de vida da nossa população. É muito importante que as cidades menores estejam sendo lembradas pelo governo estadual”, afirmou.

Alexandre Juliano Santana, morador da cidade, conta que a rua em que mora e será pavimentada é uma das mais movimentadas da cidade. O projeto da prefeitura também prevê um Centro de Educação Infantil para a região. “Durante a semana o pessoal corta por aqui para ir para o centro da cidade. Agora, com o asfalto, vai aumentar o fluxo de pessoas e de carros. Vai melhorar a qualidade vida com certeza”, afirmou.