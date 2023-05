Estado lança programa Turismo na Escola para valorizar riquezas regionais, cultura e meio ambiente

O Governo do Paraná vai levar o turismo para as salas de aula, a fim de ampliar o conhecimento de professores e alunos sobre a atividade, principalmente em âmbito regional – é o programa Turismo na Escola 2023. O objetivo é que os estudante o valorizem como fonte de riqueza, de preservação da história, da cultura e do meio ambiente. A iniciativa é da secretaria estadual do Turismo (Setu), com o apoio das Instâncias de Governança de Turismo (IGR).

Haverá capacitação dos professores para que conheçam melhor os principais segmentos turísticos ofertados em suas regiões. O aprendizado chegará às aos estudantes como conteúdo transversal, ou seja, que não faz parte da grade oficial. A ideia é inspirar projetos que serão formatados com a participação dos alunos. O programa irá passar pelas 19 regiões turísticas do Paraná.

A primeira capacitação será em Francisco Beltrão, no Sudoeste, na sexta-feira, 26 de maio. Serão capacitados cerca de 140 professores da rede municipal de ensino de outros 16 municípios da região: Ampére; Capanema; Chopinzinho; Clevelândia; Coronel Domingos Soares; Coronel Vivida; Cruzeiro do Iguaçu; Dois Vizinhos; Mangueirinha; Palmas; Salgado Filho; Salto do Lontra; Santa Izabel do Oeste; Santo Antônio do Sudoeste; São Jorge D`Oeste e Sulina.

“O que pretendemos é criar uma consciência turística nas crianças”, explica o secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes. “Ampliar esse diálogo entre o turismo e a educação, começando pela base, fazendo com que os estudantes conheçam a região turística onde residem, cresçam com essa consciência e sejam disseminadores do conhecimento”, completou o secretário.

De acordo com o diretor de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da Setu, Marcelo Martini, iniciar projetos vinculados às escolas criará um vinculo do cidadão com esse patrimônio. “O trabalho será feito no sentido de despertar esse compromisso, preparar os jovens para receber bem o turista, com foco no lado profissional e, também, como fonte de conhecimento”, disse Martini.

PARCERIA -A proposta do Turismo na Escola foi apresentada pela IGR Vales do Iguaçu e a Setu abraçou a ideia, considerando as iniciativas em andamento na pasta, que trabalha novas políticas públicas e parcerias para o desenvolvimento do setor. A capacitação será ministrada pela turismóloga Alessandra Xavier e pela coordenadora de Qualificação do Turismo, Leticia Tonetto, ambas da diretoria de Gestão da Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da Setu.

Elisandra Gessi, coordenadora de turismo da IGR Vales do Iguaçu, conta que a ideia de fazer essa capacitação junto às escolas atende aos princípios da instituição, que foca no compromisso de auxiliar os municípios no processo de crescimento sustentável do turismo. “A educação é o alicerce dessa construção. O olhar para o turismo como alternativa de preservação de cultura, oportunidade de emprego e renda e de conservação do meio ambiente precisa ser nutrido na população e deve ser na base”, diz Elisandra.

GERAÇÕES -Não é a primeira vez que as Instâncias de Governança de Turismo sinalizam para a educação, com foco nas gerações futuras. Em 2022, a Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná/IGR Vales do Iguaçu, com apoio do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), da Cooperativa Cresol e prefeituras, desenhou uma proposta semelhante e levou para Ampére/PR.

A iniciativa resultou em 12 projetos elaborados por professores e alunos nas áreas de turismo de gastronomia, negócios, rural, religioso, cultura, esporte, além de imagens que inspiraram o Programa Turismo na Escola 2023.

PROGRAMA –A meta do Programa Turismo na Escola 2023 é aportar o setor para o ambiente educacional e fazer com que o estudante da rede municipal de ensino compreenda a importância da preservação do patrimônio ambiental e histórico da cidade. “Vamos incentivar os alunos para que conheçam a cultura e paisagens do lugar onde vivem. Só cuidamos do que de fato conhecemos”, disse Letícia.

Para a turismóloga Alessandra Xavier, os paranaenses precisam valorizar o que têm de atrativo nas suas cidades, a história, cultura e áreas naturais. “É dar outro olhar para aquilo que já conhecem”. Segundo ela, com a capacitação, professores serão apresentados aos conceitos de diferentes segmentos turísticos. “A prática tem o município como campo de pesquisa, envolvendo a comunidade escolar, estudantes e sociedade em geral”, finalizou.

PRIMEIRA -A capacitação dos professores em Francisco Beltrão será realizada na sede da IGR Vales do Iguaçu, com duração de quatro horas.