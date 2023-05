Com ações inéditas, Paraná participa de feira internacional de observação de aves

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e o Instituto Água e Terra (IAT) participam da 16ª Feira Internacional de Observação de Aves, o Avistar Brasil, que acontece no Câmpus da USP em São Paulo a partir desta sexta-feira (19). O evento reúne expositores de todo o Brasil e da América Latina, e é a primeira vez que o Governo do Paraná participa.

O Avistar Brasil reúne exposições, palestras, oficinas e artes para debater a ciência, natureza e sociedade. A ideia é promover o turismo ecológico e a conscientização da preservação ambiental através da observação de aves nas suas Unidades de Conservação.

A Setu leva ao evento o primeiro Fórum Nacional de Turismo de Vida Silvestre e o lançamento do Mapa Birdwatching , enquanto o IAT apresenta o Projeto Passarinhar Paraná. As duas iniciativas promovem a observação de aves, estimulam a conservação e dão visibilidade a esse segmento.

Técnicos do Estado vão apresentar o 3º Censo Brasileiro de Observação de Aves, com painéis dos cases como “Empreendedorismo no Turismo de Observação da Vida Silvestre”, além das ações realizadas pelo governo estadual.

“A presença da Secretaria do Turismo e do IAT demonstra o comprometimento do Paraná em impulsionar o turismo sustentável”, afirma o secretário Marcio Nunes, ressaltando a potencialidade do segmento de observação de aves no Paraná, Estado que tem mais de dois milhões de hectares de áreas naturais não fragmentadas da Mata Atlântica, ambiente procurado pelos observadores.

O Mapa Birdwatching retrata a magnitude do turismo de observação no território paranaense, indicando os municípios com maior número de avistamento de aves e espécies de maior incidência. A peça visa orientar turistas e observadores e informar os territórios com infraestrutura turística adequada. “O mapa estará sempre em construção. As informações serão atualizadas constantemente”, complementa Ana Paula Soliman, coordenadora de Marketing e Inovação do IAT.

Já o Passarinhar Paraná, vinculado ao Programa Parques Paraná, visa promover a observação de aves nas Unidades de Conservação estaduais para incentivar a visitação pública com fins educativos. O projeto deve apoiar também a pesquisa científica para o desenvolvimento da ciência-cidadã e impulsionar o turismo ecológico como estratégia para a proteção e conservação das espécies de aves encontradas no Estado.

Para Fábio Skraba, diretor de Marketing, Competitividade, Qualificação e Inovação Turística da Setu, que participa das apresentações no evento, o turismo de observação está crescendo no mundo todo e é considerado um importante aliado da conservação. “Vamos discutir iniciativas de conservação e o desenvolvimento de políticas para promover o turismo de natureza e atrair mais o público internacional”, completa.

No espaço do estande do Paraná, haverá, ainda, uma exposição sobre a avifauna. Ela contou com colaboração de diversos parceiros, como o Parque das Aves, RPPN Observatório Ornitológico Nascentes do Iguaçu, Grande Reserva da Mata Atlântica, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS (Projeto Harpia), Instituto Guaju, e os ornitólogos paranaenses e observadores de aves.