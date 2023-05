Corpo de mulher morta a tiros é encontrado em Tomazina

A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, está investigando a morte de uma moradora do município cujo o corpo foi encontrado na zona rural de Tomazina na manhã da última segunda-feira (15).

De acordo com as informações divulgadas pela PC, o corpo de Nara Kelly Lopes, de 25 anos, foi encontrado na região do bairro Água Fria, zona rural do município de Tomazina. No local, a perícia identificou que a vítima foi morta com dois tiros, sendo um na cabeça e um no peito, o que indica sinais de execução. Além disso, também foi constatado que a mulher foi morta em outra localidade e seu corpo deixado onde foi encontrado.

Com isso, o caso que havia sido apresentado na delegacia da Polícia Civil de Tomazina foi repassado a equipe de investigação da Polícia Civil de Siqueira Campos devido a ser a cidade onde a vítima residia. Agora, os policiais trabalham para identificar em qual localidade a mulher foi morta, se em Siqueira Campos, Tomazina ou algum outro município da região para na sequência buscar identificar os autores do crime.

Ainda conforme as informações, Nara seria usuária de drogas e tinha passagens na polícia por crimes de furto registrados em Siqueira Campos. Ainda não há suspeitas de qual seria a motivação da execução.

Caso se confirme que a morte da mulher aconteceu em Siqueira Campos, este será o sexto homicídio registrado na cidade somente este ano, um recorde histórico.