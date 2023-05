Sábado é dia de vacinação contra a gripe em Wenceslau Braz

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, por meio da secretaria municipal de Saúde, irá promover neste sábado (20) uma Campanha de Vacinação contra a gripe.

De acordo com a prefeitura, estarão sendo aplicadas doses de vacinas contra a gripe para população de todas as faixas etárias a partir dos seis meses. Os postos de Saúde da Família do Centro e dos bairros irão estar abertos das 08h00 às 14h00. Para tomar a vacina, as pessoas devem estar portando seus documentos como o CPF e cartão do SUS.

Continua após a publicidade

O prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, falou sobre a campanha e a importância da participação da população. “O objetivo é expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes da chegada do inverno, período do ano que as infecções respiratórias começam a aumentar. Contamos com a presença da população para que todos façam a sua parte”, disse Taidinho.