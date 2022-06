Duas empresas disputam obra de recuperação de ponte metálica em Morretes

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou nesta sexta-feira (24) a sessão de abertura de envelopes de preços da recuperação estrutural e manutenção da ponte metálica sobre o Rio Nhundiaquara, na PR-411, em Porto de Cima, distrito de Morretes, no Litoral.

Duas empresas estão participando da licitação, com propostas de R$ 1.799.998,00 e R$ 1.844.444,44. Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai analisar as planilhas apresentadas e publicar o resultado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, já marcando a data para a sessão da abertura de envelopes com documentos de habilitação.

O edital prevê a limpeza, tratamento, reforço e pintura da estrutura metálica da ponte, e execução de um novo tabuleiro composto por grade metálica. Em ambos os encontros dela serão executadas novas lajes de transferência em concreto armado, com implantação de novos dispositivos de drenagem.

Também será feita a manutenção das estruturas de concreto da ponte, removida a vegetação que se projeta sobre o tabuleiro e abaixo dele, implantada nova sinalização viária e dispositivos de segurança. O prazo da obra é de 90 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

A ponte é de treliça metálica, com 61,2 metros de comprimento e 5,81 metros de largura. Conta com uma única pista de rolamento de 2,80 m e passeios em ambos os lados, com 90 centímetros de largura.

O edital anterior da obra não teve interessados, levando à publicação de novo edital com índice de preços atualizado, bem como à revisão de parte dos critérios de qualificação e de especificações técnicas.