Últimos três anos registraram os menores indicadores de roubos de veículos em uma década

Os três últimos anos da década encerrada em 2021 tiveram o menor número de roubos de veículos da série histórica recente, no Paraná. Em 2012, foram registrados 8.856 roubos de veículos, enquanto que em 2021 o número caiu para 4.029, o que representa uma redução de 54,5%. Foram, ainda, 5.782 em 2019 e 4.456 em 2020, primeira vez que os indicadores ficam abaixo de 5 mil/ano. Os dados são do Relatório Estatístico Criminal do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) , da Secretaria da Segurança Pública (Sesp).

Em relação aos furtos de automóveis, em 2012 foram 15.585, enquanto que em 2021 os registros diminuíram para 11.576, queda de 25%. Os dois últimos anos cheios desse indicador são os melhores da série. Somadas, as ocorrências de furtos e roubos caíram de 24.441 em 2012 para 15.605 em 2021, uma diminuição de 36,5%, com destaque também para os períodos mais recentes.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o resultado é fruto da integração das forças e de reforço orçamentário para a Segurança Pública. Durante os três primeiros anos foram investidos R$ 960 milhões na área. Somente em 2021 foram R$ 510 milhões. Em 2015, por exemplo, foram R$ 27 milhões. Ele se soma à queda de 40% dos homicídios na última década, destacadamente entre 2019 e 2021 .

“Quando nós assumimos, tínhamos o desafio de repensar a Segurança Pública do Paraná. Os números mostram que essa transformação está acontecendo, e é fruto de muito trabalho, de investimentos em tecnologia, em planejamento e inteligência, garantindo uma melhor estrutura para que os nossos policiais possam trabalhar e levar cada vez mais segurança para os paranaenses”, afirmou.

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita, a redução da criminalidade no Estado é resultado de um planejamento estratégico em cooperação com as forças de segurança, além da realização constante de ações diárias para combater furtos e roubos de veículos. “Estamos trabalhando constantemente para manter a tendência de queda. Temos uma equipe de inteligência especializada em analisar ações desenvolvidas e planejar estratégias futuras, contribuindo para que possamos atuar de forma mais eficiente no combate a criminalidade”, explicou.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Rafael Risoni, o órgão intensificou os trabalhos principalmente de prevenção e fiscalização de furtos e roubos. “Ações voltadas à prevenção e à fiscalização foram tomadas para aumentar a eficiência do policiamento seja nas cidades, nas matas, estradas ou fronteiras. É um intenso trabalho aplicado estrategicamente em pontos com mais criminalidade, que refletiu diretamente nos resultados. Isso mostra que as gestões aplicadas no policiamento e as rotineiras operações desestimulam ações criminosas no Estado”, disse.

O delegado da Furtos e Roubos de Veículos, da Polícia Civil do Paraná, Eric Tutia, destacou o trabalho integrado entre as forças de segurança como ponto principal na redução dos números. “A redução dos índices de furtos e roubos de veículos no Paraná se deve a um conjunto de fatores, mas principalmente ao trabalho de todas as forças de segurança. A frota de veículos cresce todo ano, mas continuamos trabalhando para a queda desses índices”, destacou.

OLHO VIVO– O secretário Wagner Mesquita ainda destaca que outro fator para a redução nos índices é o investimento em tecnologias como o Projeto Olho Vivo, que permite o monitoramento de diversos veículos em tempo real em vários municípios do Paraná. “Isso resulta em uma resposta ágil para a sociedade. Nossa intenção é mudar a forma de atuação policial gradativamente, para que ela seja cada vez mais preventiva, evitando que o crime aconteça”, disse.

O projeto utiliza sistema de câmeras integradas para auxiliar no andamento dos trabalhos das forças de segurança do Estado. Inicialmente, 3.148 câmeras já estão ligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle do Paraná. Elas são próprias do Estado, provenientes de convênios com os municípios e de parcerias com outras redes federais. Na fase final de estruturação, o projeto será implantado no segundo semestre. Ele prevê a integração de sistemas com o maior número de municípios possível.

NÚMEROS– A queda no número de roubos de veículos foi bastante expressiva nos últimos anos. De 2020 (4.456) para 2021 (4.029), foram 427 registros a menos, com uma variação percentual de menos 9,58%. Em relação a 2019 (5.782), o ano de 2020 teve 1.326 roubos a menos, com decréscimo de 22,93% nos registros. Em relação aos anos anteriores, a redução dos indicadores nessa gestão foi ainda maior: de 2018 (7.866) para 2019, a variação percentual foi de -26,49%, com 2.084 registros a menos. Se comparados os índices de 2018 e 2021, a diminuição foi de 48,78%.

Nos últimos anos, a queda de furtos de veículos também foi significativa. Em 2021, foram registradas 11.576 ocorrências, 419 a menos que em 2020 (11.995), com uma variação percentual de -3,49%. De 2019 (15.948) para 2020 a redução foi ainda mais expressiva, caindo 24,79% no número de ocorrências, com 3.953 veículos a menos. Já entre 2018 (17.555) e 2019 a diminuição foi de 9,15%, com 1.607 a menos. Num comparativo entre 2018 e 2021, a queda foi de 34,06%.

