Copel divulga fatura digital em Laranjeiras do Sul no sábado

A unidade móvel da Copel estará na praça central de Laranjeiras do Sul no sábado (25), das 9h às 16h, para divulgar a opção da conta de luz por e-mail, uma alternativa mais sustentável e prática colocada à disposição do consumidor para substituir a tradicional fatura em papel.

A equipe ficará em frente à Concha Acústica e também vai distribuir para as crianças materiais educativos sobre o uso seguro e consciente da energia. Os interessados em aderir à fatura digital poderão fazer isto na hora, de modo rápido e prático.

A conta recebida mensalmente por e-mail serve como comprovante de endereço e ainda evita extravios. Esta modalidade de recebimento das faturas de energia aumentou expressivamente durante a pandemia e já é a escolha de um terço dos clientes da Copel.

Quem mora em outras localidades também pode fazer esta opção pelo site da Copel ou pelo aplicativo disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store.