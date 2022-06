Homem é solto e cumpre promessa de matar a ex-esposa no Norte Pioneiro

Um crime cruel chocou moradores do município de Santo Antônio da Platina após o corpo de uma mulher ser encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com as informações apuradas até o momento, ela teria sido vítima de feminicídio sendo seu ex-marido o principal suspeito de cometer o crime.

Conforme divulgou a Polícia Civil, por volta das 08h00 equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência envolvendo uma morte no Distrito Conselheiro Zacarias. Diante do chamado, as equipes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com a vítima, uma mulher de 49 anos, já sem vida. Na residência, a equipe ainda encontrou o suspeito de ter cometido o crime, um homem de 54 anos, que ainda teria tentado tirar a própria vida. Ele deixou um bilhete, mas seu conteúdo não foi divulgado.

Até o momento, as informações apuradas pelos investigadores dão conta de se tratar de um crime de feminicídio, já que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Duas facas cheias de sangue foram apreendidas no local.

Conforme os registros policiais, em fevereiro deste ano a mulher chegou a ir até a delegacia em fevereiro deste para denunciar o ex-companheiro que estava lhe ameaçando de morte com um canivete. Na ocasião, segundo a PC, a vítima requisitou medidas protetivas contra o suspeito, mas preferiu não representar criminalmente contra o agressor o qual acabou sendo colocado em liberdade.

Diante da situação, o local foi isolado para o trabalho da perícia. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Já o suspeito foi socorrido e encaminhado a uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital na cidade de Londrina. Seu estado de saúde é considerado grave.