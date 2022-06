Sanepar investe R$ 2 milhões e dobra produção de água em distrito de Assis Chateaubriand

A Sanepar investe R$ 2 milhões na implantação de mais um poço para abastecer o Distrito Bragantina, em Assis Chateaubriand. A nova estrutura garante o fornecimento de água à localidade para os próximos 30 anos e vai contribuir para o desenvolvimento econômico local.

“Próximo a este distrito está em construção o maior frigorífico de suínos da América Latina, que deve iniciar a sua operação em dezembro de 2022, o que aumentar a população deste local. O investimento da Sanepar vai garantir o fornecimento de água para este aumento populacional”, diz o gerente regional Eduardo Arrosi.

A obra vai mais que dobrar a capacidade de produção de água, com o acréscimo de 800 mil litros por dia. A previsão é que o poço seja interligado ao sistema de abastecimento em outubro deste ano.

A nova estrutura poderá ser operada remotamente e terá tecnologia do sistema supervisório, que permite à Sanepar acompanhar o funcionamento do poço em tempo real, todos os dias do ano. “Com isso, em casos de problemas operacionais ou falta de energia elétrica, ele pode ser identificado e solucionado com mais rapidez”, explica o gerente.

Atualmente o distrito é abastecido por dois poços, que embora tenham tido redução de vazão no período de estiagem foram suficientes para manter a regularidade no fornecimento de água para a comunidade local.