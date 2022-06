Mutirão do Recomeça Paraná será em Araucária nesta sexta-feira; programa oferta 150 vagas

O Governo do Estado promove nesta sexta-feira (24) em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, mais um mutirão de cadastramento da segunda etapa do programa Recomeça Paraná, com 150 vagas disponíveis para os cursos de capacitação na área de empreendedorismo. A ação é fruto de uma parceria da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a prefeitura do município.

“As parcerias firmadas pelo Governo do Paraná com o setor produtivo e as prefeituras têm dado excelentes resultados. Estamos levando para perto da população as vagas de emprego e também as oportunidades de qualificação, com iniciativas como esse mutirão”, afirmou o secretário Rogério Carboni.

A ação ocorre na Agência do Trabalhador de Araucária, na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Este já é o quarto mutirão desde o início do mês, parte da programação que está disponibilizando 2.300 vagas em 14 cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral até o final de julho.

“Como empreendedor, entendo a importância desse incentivo para quem precisa recomeçar. A força do empreendedor é uma das principais engrenagens que movem nossa sociedade. Sempre contem com a cidade de Araucária para fomentar esse tipo de ação”, disse o secretário municipal de Governo, Genildo Carvalho.

PROGRAMA– A segunda etapa do Recomeça Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Sebrae, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no montante de R$ 4,05 milhões, totalizando 4.500 bolsas de auxílio. Além de oferecer gratuitamente os cursos de capacitação, o contemplado ganha um incentivo de R$ 300 para cada módulo concluído, num total possível de R$ 900.

Para se inscrever, basta ir a uma das 216 Agências do Trabalhador no Estado e preencher os requisitos para participar: morar no Paraná; ter perfil empreendedor; CadÚnico atualizado com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00); ter 18 anos completos e conta no Banco do Brasil.