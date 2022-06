Governo participa da ExpoFar 2022, em Farol, a partir desta quinta-feira

O Governo do Estado participa, a partir desta quinta-feira (23), da ExpoFar 2022, Feira Agropecuária e Industrial de Farol, que marca também o aniversário do município do Centro Ocidental do Paraná. Por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), serão feitas divulgações dos programas Recomeça Paraná, Cartão Futuro e Carretas do Conhecimento. O evento acontece até sábado (25), próximo ao Paço Municipal.

A feira abre a partir das 19h nos três dias, e os visitantes poderão conhecer os cursos oferecidos nas Carretas do Conhecimento, unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura para promover formação profissional e geração de emprego. O programa é promovido pela Sejuf em parceria com o Grupo Volkswagen, Fundação Volkswagen e Senai.

Será realizado também um mutirão de cadastramento dos programas Recomeça Paraná e Cartão Futuro. O primeiro é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que disponibiliza uma série de cursos gratuitos para apoiar o empreendedor paranaense.

Os participantes do Recomeça Paraná recebem, além da qualificação, R$ 900 para investirem no próprio negócio. Serão disponibilizadas 200 vagas neste cadastramento. Já o Cartão Futuro garante um aporte financeiro a empresas que contratam jovens aprendizes, sendo R$ 300 por pessoa contratada, ou R$ 450 se for pessoa com deficiência ou egresso do sistema socioeducacional.

A ExpoFar 2022 conta, ainda, com o apoio da Copel, Sanepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), Fomento Paraná, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e TV Paraná Turismo.