Governo lança Inova Hub Paraná, novo espaço dos ecossistemas de inovação do Estado

O Governo do Paraná apresentou nesta quarta-feira (22) o novo portal de acessos aos ecossistemas de inovação do Estado, o Inova Hub Paraná . Coordenado pela Superintendência Geral de Inovação (SGI) , ligada à Casa Civil, o programa visa promover a inovação como um dos pilares para o desenvolvimento social e econômico.

O lançamento aconteceu durante o Viasoft Connect 2022, na Expo Unimed, em Curitiba, um dos maiores eventos na área de inovação aplicada aos negócios, com mais de 150 palestras e um público de 10 mil participantes. O encontro termina nesta sexta (24).

O espaço disponibiliza em um só ambiente todas as iniciativas do Governo do Estado relacionadas à inovação, além de divulgar eventos e projetos do ecossistema paranaense. O Inova Hub Paraná permitirá que empresas possam apoiar a implementação de habitats e territórios que potencializem as vocações inovadoras. No projeto é possível mapear e conectar os principais ativos que compõe o ecossistema de inovação paranaense.

Para o superintendente de Inovação, André Telles, o Inova Hub Paraná tem como objetivo desenvolver uma conexão entre Governo, academia e mercado, as hélices do processo de inovação. “O Paraná tem investido muito em inovação e o Inova Hub é uma plataforma que corrobora com essa missão de conectar iniciativas que apoiam os ecossistemas de inovação no Estado, com iniciativas governamentais, como de empresas estatais, facilitando e permitindo o acesso às ações, projetos e iniciativas na área”, afirmou.

No portal é possível acessar o mapa do Estado dividido em seis regiões, com o levantamento das principais startups e quem compõem cada uma delas. Futuramente a plataforma irá disponibilizar também o mapeamento dos demais agentes de inovação como incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos e investidores da área.

PAINÉIS– Durante o encontro, dois painéis tiveram participação de órgãos da administração pública. O painel “Inovação Aberta Paraná” contou com a participação da Celepar e da Copel. “É um orgulho para a Celepar contribuir efetivamente com esse projeto de promover as iniciativas do governo que apoiam os ecossistemas de inovação do Estado”, afirmou Anibal André Antunes Mendes, diretor de Tecnologia da Celepar. “O InovaHub Paraná será mais uma oportunidade de fazermos a diferença e cumprir com o nosso propósito de impactar positivamente a vida do cidadão paranaense”.

Segundo o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Bona, o Inova Hub reuniu em um ambiente virtual um cadastro dos ativos tecnológicos, que em termos de estrutura é o que se pode ter para inovação. “Iniciativa extremamente importante que avança na proposta de colocar o Paraná como Estado referência em modernização e inovação”, afirmou. A Seti e o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) participaram do painel “Ciência e Tecnologia”.

SOLIDARIEDADE– Durante os três dias do evento o Aquece Paraná disponibiliza postos de coleta de agasalhos e cobertores, uma iniciativa da Superintendência Geral de Inovação e da Superintendência de Ação Solidária, com apoio da organização do evento. A campanha teve início no dia 17 de maio e encerra no próximo dia 28.