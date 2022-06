Com novas parcerias, Fomento Paraná amplia cobertura e oferta de crédito no Estado

A Rede de Parceiros da Fomento Paraná ,instituição financeira do Governo do Estado, vem crescendo e já abrange 74% do território paranaense, com agentes de crédito ou correspondentes em 292 dos 399 municípios. Além de parcerias renovadas, oito novas cidades passaram a ofertar os serviços financeiros da instituição, como resultado de uma estratégia de aprimoramento das relações com prefeituras e outras entidades.

“Aumentamos bastante a nossa rede e praticamente dobramos o alcance que tínhamos em 2019. Além desses 292 municípios com acordo vigente, temos mais 21 prefeituras em processo de renovação ou de primeira adesão para oferta de nossos serviços aos empreendedores nas cidades”, disse o coordenador da Rede de Parceiros da Fomento Paraná, Artur Coelho.

A sinergia entre a Fomento e a Rede de Parceiros tem permitido que mais profissionais sejam capacitados para atuar no atendimento na ponta. Apenas neste ano, foram capacitados 99 novos agentes de crédito em três turmas do curso de formação da Fomento Paraná. Outros 104 correspondentes de crédito foram habilitados em cinco turmas no treinamento online da instituição.

E novos grupos já estão agendados. A quarta e a sexta turmas de agentes e correspondentes, respectivamente, têm inscrições abertas e em julho eles devem ser credenciados. A instituição também tem aperfeiçoado o processo de qualificação, que desde o início da pandemia passou a ser feito a distância, em aulas ao vivo, pela internet.

Uma parceria com o Senac-PR está sendo implementada e vai trazer mais praticidade para o candidato a correspondente de crédito. “O curso online de formação de correspondentes conta hoje com aulas ao vivo. No futuro ele terá parte dos conteúdos oferecidos na modalidade EaD”, explica Artur Coelho. “Isso vai trazer como vantagem para o aluno a possibilidade de acessar o material a qualquer horário, sem precisar acompanhar o conteúdo de forma síncrona”.

A novidade, acrescenta, deverá contribuir com a meta da instituição de formar até o fim do ano 200 novos correspondentes. “Paralelamente, mantemos um acompanhamento permanente da atuação e apoio aos parceiros, com visitas de nossos analistas, videoconferências para atualização e orientação dos agentes e correspondentes, além de encontros regionais, em parceria com o Sebrae Paraná”, diz Coelho.

INDO MAIS LONGE– O relacionamento mais próximo da Fomento Paraná com o empresariado de cada região do Estado, por meio de visitas e reuniões semanais com lideranças de associações comerciais e com gestores municipais, tem sido um fator importante para o crescimento da cobertura da instituição, atribui o diretor de Mercado, Vinicius Rocha.

“As visitas institucionais aos municípios pela presidência e as diretorias de Operações do Setor Privado, do Setor Público e de Mercado têm contribuído muito para o crescimento da Rede de Parceiros, ao mesmo tempo que permite trazer para dentro da instituição um panorama de mercado melhor delineado, para orientar nossas ações”, afirma Rocha. “Hoje são 170 postos credenciados como correspondentes e mais de 290 cidades com agentes de crédito, o que nos permite levar de uma forma muito melhor e mais ágil as nossas linhas de financiamento aos empreendedores”.

Os laços estreitos com o ramo empresarial paranaense têm proporcionado o desenvolvimento de iniciativas que tornam o crédito da Fomento Paraná ainda mais acessível. Vinicius Rocha cita o Circuito Fomento Paraná desenvolvido em parceria com a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte e Noroeste do Paraná (Cacinor).

“Esse projeto foi muito importante, porque através da Cacinor, que é correspondente da Fomento Paraná, conseguimos levar nossa plataforma de crédito para várias cidades que não possuem capacidade para alocar um colaborador como agente de crédito. E com essa parceria chegamos a municípios menores, onde a entidade tem presença com seus associados”, afirma.

“Na Cacinor pensamos em um modelo de trabalho coordenado e estratégico para levar as linhas de crédito e os programas da Fomento para os empresários da região”, acrescenta a diretora-executiva da entidade, Denise Bonacio. “Temos anseios muito parecidos, as duas instituições buscam ajudar os empresários a melhorar os negócios”.

Ainda segundo Denise, os empresários da região estão muito receptivos ao Circuito Fomento Paraná e Cacinor, porque precisam de novas oportunidades para investir, estruturar e ampliar os seus empreendimentos no pós-pandemia. O projeto percorreu oito associações comerciais da região com participação de pelo menos 250 empresários nos encontros.

“Recentemente tivemos o caso da empreendedora Maria Cristina, de Sarandi, que está abrindo a quarta filial da loja dela a partir de um crédito liberado por meio dessa parceria. Essa nova empresa vai gerar renda para o município e um sustento para as famílias. Então estamos ajudando a suprir essas necessidades e demandas. Além, claro, que a gente quer colaborar para a modernização e ampliação das empresas”, diz Denise.

COMO FAZER PARTE– A Fomento Paraná está sempre aberta a firmar novas parcerias com municípios para capacitar e implantar pontos de atendimento com agentes para operações de microcrédito (até R$ 20 mil), nas prefeituras diretamente ou em Salas do Empreendedor e Agências do Trabalhador.

A instituição também mantém um edital aberto para credenciamento de correspondentes em parceira com associações comerciais e empresariais, ou sociedades empresariais especializadas e sindicatos patronais, que podem intermediar operações de R$ 20 mil a R$ 1,5 milhão. Nos dois casos a Fomento Paraná promove a capacitação e habilita o parceiro a operar em plataformas digitais da instituição.

Para mais informações sobre requisitos e cursos de capacitação para agentes de crédito ou correspondentes envie um e-mail para [email protected]