Estado leva serviços e programas à Lapa para fomentar empregos e empreendedorismo

O Governo do Paraná participa nesta quinta-feira (23) do evento Start Lapa, com a oferta de diversos serviços, vagas em programas do governo, linhas de crédito e palestras. O evento visa a retomada econômica da cidade através do estímulo ao desenvolvimento regional e ao empreendedorismo.

A iniciativa é da Prefeitura da Lapa e da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária da Lapa (Acial), e também conta com a participação do Sebrae-PR – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

“Este é mais um importante incremento do Governo do Estado, com a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com o Sebrae, de trazer aos empreendedores lapeanos a oportunidade de uma capacitação com incentivo. Eu agradeço o Governo por este olhar para nossa cidade”, destacou o prefeito Diego Ribas.

O evento ocorre na Praça Central, na Alameda David Carneiro, com o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante disponibilizando 68 vagas de emprego nas áreas de agropecuária, transporte, alimentação, serviços e comércio, como parte do programa Emprega Mais Paraná.

Acontece também o mutirão de cadastramento da segunda fase do programa Recomeça Paraná, com 100 vagas, e uma apresentação do programa Cartão Futuro aos empresários da região. “O Recomeça Paraná além de oferecer capacitação voltada para o empreendedorismo, disponibiliza um incentivo de R$ 900,00 para os formados colocarem o conhecimento em prática”, explicou o secretário Rogério Carboni.

“Já no Cartão Futuro, nós oferecemos um subsídio de R$ 300,00 a R$ 450,00 para cada jovem aprendiz, pessoa com deficiência ou egresso do sistema socioeducativo contratado pelas empresas. Essas políticas, junto com os mutirões de emprego, colocam o Paraná na vanguarda da recuperação econômica do País”, completou.

O Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE) fará a prospecção de novos negócios, por meio de seus programas, oferecendo linhas de crédito, especialmente aquelas voltadas ao turismo, agronegócio e operações empresariais, uma vez que a região apresenta potencial para esses segmentos.

“Entender o perfil e as necessidades dos municípios, com a finalidade de gerar negócios, fortalecendo o sistema paranaense de fomento, com a Fomento Paraná, levamos as oportunidades de crédito para gerar o desenvolvimento, movimentar a economia, empregabilidade e toda a cadeia produtiva do Estado”, explicou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

A participação do Governo também acontece por meio da Fomento Paraná, com a oferta de linhas de crédito para pequenos e médios empresários; da Celepar, com palestras sobre cibersegurança; e a TV Paraná Turismo. Representando o setor produtivo, o Sebrae-PR faz a distribuição de Kits de Empreendedorismo.