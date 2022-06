IAT promove atividades educativas na Semana do Meio Ambiente de Paranaguá

O Instituto Água e Terra (IAT) , através do Escritório Regional de Paranaguá, participa das atividades da XV Semana do Meio Ambiente da prefeitura municipal. Até o próximo sábado (25), juntamente com a Polícia Ambiental do Paraná, o órgão oferece oficinas de robótica sobre o descarte de aparelhos eletrônicos e palestras sobre educação ambiental.

O tema da Semana é “Preservação Ambiental significa um compromisso com a vida, a terra é nossa, cuidemos dela com amor”. Para os alunos da rede pública de ensino que visitam a exposição, o IAT preparou uma apresentação teatral. Trata-se da peça “O Velho, o Burro e o Manguezal”. A dramatização ensina a importância da conservação dos manguezais para a preservação da biodiversidade terrestre e marinha.

“A peça é apresentada com vários bonecos, que vão surgindo aos poucos no cenário. Mostramos para as crianças no primeiro ato a poluição do manguezal quando o personagem ‘Velho’ pesca lixo ao invés de peixes. Em seguida, descobrem que, com aquela poluição, o manguezal não sobrevive e, por isso, precisamos preservá-lo”, explicou o chefe do Escritório Regional do IAT do Litoral, Altamir Juliano Hacke.

Ele afirmou que essa é a parte do estande que mais chama a atenção dos alunos, que aprendem de forma lúdica a não jogarem lixo no mangue e no mar. “É uma semente que plantamos nos pequeninos e que produzirá responsabilidade ambiental nas próximas gerações”, disse.

OFICINA DE ROBÓTICA– Quando descartados irregularmente, os aparelhos eletrônicos são prejudiciais ao meio ambiente devido à presença de produtos químicos e metais pesados que são capazes de contaminar o ar, a água e o solo. Contudo, ao ser utilizado de forma correta, o resíduo pode estimular a sustentabilidade.

Com esse propósito o IAT montou uma oficina de robótica para demonstrar como reutilizar esse material, como na montagem de robôs, por exemplo. No local, existe um ponto em que a população pode descartar itens eletrônicos que ganharão uma destinação ecologicamente correta.

INFORMAÇÃO– O estande também está promovendo a distribuição de materiais institucionais com informações a respeito das atividades de outorga e licenciamento ambiental, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor). Segundo o chefe regional do Litoral, o material informativo se destina às pessoas que desejam aprofundar os conhecimentos sobre a legislação ambiental.

“O objetivo é aproximar o Instituto Água e Terra da população, explicando sobre como solicitar um licenciamento ambiental e os procedimentos que devem ser seguidos no corte de vegetação, por exemplo. É uma forma de até mesmo evitar multas e problemas legais”, disse.