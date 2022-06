Prefeitura de Salto do Itararé recebe caminhão zero quilômetros

O prefeito também aproveitou a ocasião e agradeceu os envolvidos. “Agraço o deputado Diego Garcia por estar sempre ajudando nosso município e também nossa equipe da prefeitura que trabalha cada vez mais em prol do conforto e da segurança da população”, comentou.

Na ocasião, o vice-prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer os envolvidos para que a aquisição fosse possível. “Esse veículo vai ser de grande valia para o nosso município, que atualmente está precisando muito, principalmente para atender a zona rural. Será utilizado pela equipe com muito cuidado e carinho, tudo sempre voltado para melhorar a qualidade de vida da população saltense. Agradeço também o deputado Diego Garcia pela sua indicação e pela prontidão em atender nossa cidade”, disse Claudeci.

O caminhão será destinado para a secretaria de Infraestrutura e Obras, com o objetivo de trabalhar na manutenção e na recuperação de estradas e outros serviços.

De acordo com a equipe da prefeitura, o veículo chega em um momento de extrema necessidade, já que sua aquisição impactará na melhoria dos serviços públicos em diversos aspectos.

Nesta semana, o prefeito, Paulo Sérgio Fragoso da Silva, o vice-prefeito, Claudeci José de Oliveira e um grupo de vereadores foram até Ponta Grossa receber um caminhão zero KM, destinado para o município através do deputado federal Diego Garcia.

