Aeroporto de Siqueira Campos terá R$ 2,3 milhões para sinalização noturna e sala de espera

Os investimentos do Governo do Estado no município de Siqueira Campos em busca do desenvolvimento regional seguem sendo realizados. Além das intervenções que já foram realizadas no aeroporto Aguinaldo Pereira Lima nos últimos meses, uma nova leva de recursos foi liberada para novas obras no local.

Na terça-feira (21), o parlamentar anunciou R$ 2,3 milhões em recursos oriundos do Governo do Estado para obras de balizamento noturno e construção de uma sala de espera no local. Nos últimos meses, o aeroporto já havia recebido mais de R$ 1,6 milhão para realização de obras de recape asfáltico e ampliação da pista de pouso e decolagem.

Para o governador Ratinho Jr, estas ações são de suma importância para o desenvolvimento da região do Norte Pioneiro. “São investimentos que garantem melhores condições de segurança para operação desse terminal. Estamos trabalhando para impulsionar o programa Voe Paraná e desenvolver a aviação regional, proporcionando maior facilidade no deslocamento de passageiros e também para o transporte de cargas, o que também contribui com a logística paranaense”, destacou.

Na mesma linha de raciocínio do governador, Romanelli também destacou a importância que os investimentos no Aguinaldo Pereira Lima representam para toda região. “O andamento dessa obra é o resultado de anos de trabalho e a busca por investimentos. Tornar esse aeroporto funcional não beneficia apenas o município de Siqueira Campos, mas os moradores, empresários e empresas de todo o Norte Pioneiro”, explicou.

De acordo com Romanelli, as novas intervenções do balizamento e sala de espera são mais um passo para regionalização do aeroporto. “O balizamento é algo importante para que, além de poder operar 24 horas, também proporcione mais segurança para os pilotos e passageiros, assim como a sala de espera trará mais conforto aos usuários”, pontuou.

A assinatura do convênio para liberação dos recursos contou com a presença do deputado, do prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, do secretário de Infraestrutura e Logística Fernando Furiatti e do deputado federal Sandro Alex.