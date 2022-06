Com foco na excelência, Portos do Paraná lança Mapa Estratégico 2022-2027

A Portos do Paraná lança neste mês o Mapa Estratégico com ações e projetos para o período de 2022 até 2027. O documento, nas versões impressa e digital, é uma ferramenta de gestão e reforça a preocupação da empresa pública com a cultura de planejamento e a transparência nos serviços portuários.

“O Mapa Estratégico é construído de forma coletiva, por funcionários de diferentes setores e com participação da comunidade portuária. Ele aponta diretrizes, objetivos, projetos e ações para o futuro dos Portos de Paranaguá e Antonina”, destaca o diretor-presidente da Portos, Luiz Fernando Garcia.

Segundo ele, essa é a primeira vez que a empresa realiza um trabalho neste sentido. “É um documento que coloca os portos paranaenses na vanguarda do planejamento portuário. Um diferencial para o mercado internacional, que percebe como a organização projeta sua missão com foco em excelência e inovação”, completa.

O Mapa Estratégico é uma versão executiva do Plano Estratégico, elaborado em 2021. Confeccionado usando a ferramenta Balance Scorcard, o documento tem três capítulos, contendo informações sobre os portos do Estado, objetivos, projetos e ações para os próximos anos, de tendências esperadas e oportunidades para novos investimentos.

“A metodologia facilita a conexão entre a Portos do Paraná e outra empresa ou órgão. O documento permite que o leitor faça uma interseção, tenha entendimento para pensar um novo negócio, avaliar o cumprimento de uma exigência regulatória. Também serve para sociedade, trabalhadores portuários, todas as pessoas que tenham interesse na área”, explica o gerente de Planejamento Estratégico, Honorato Chudson.

O Mapa será distribuído em sua versão impressa para parceiros atuais e futuros, comunidade portuária e autoridades, e já está disponível em versão digital . Uma versão em inglês será lançada em breve para atender o mercado internacional.

Assista ao vídeo sobre o Mapa Estratégico: